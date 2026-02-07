Show Rural Coopavel inicia mais uma edição

Cascavel e Paraná - Cascavel – Quando os portões se abrirem na próxima segunda-feira para a 38ª edição do Show Rural Coopavel, o Parque Tecnológico de Cascavel vai ganhar vida com a energia típica do início do ano agrícola. Mais do que uma feira, o evento que acontece de 9 a 13 de fevereiro já é considerado um marco no calendário nacional: uma síntese do que há de mais recente em tecnologia, conhecimento e inovação voltados ao agronegócio brasileiro — um setor que segue na vanguarda da produção sustentável e competitiva no mundo.
Criado em 1989 pela Coopavel, o Show Rural nasceu como um dia de campo modesto e cresceu ao longo de quase quatro décadas até se consolidar como a maior feira de agronegócio da América Latina. O evento transforma-se em vitrine de soluções, ideias e perspectivas que ajudam produtores de todos os portes a enfrentar os desafios de uma produção cada vez mais orientada pela tecnologia, pela sustentabilidade e pela inteligência aplicada ao manejo no campo.
Este ano, o tema “A força que vem de dentro” traduz com clareza a proposta de reforçar a resiliência do setor diante de um mercado global desafiador, além de celebrar a capacidade de adaptação dos produtores rurais, pesquisadores, empresas e cooperativas que formam a base do agronegócio brasileiro. O clima que se percebe nos bastidores é de otimismo: há uma expectativa forte de público e negócios, mas também de troca de experiências e conhecimento com soluções que chegam com força renovada.
Destaques de 2026
Uma das principais novidades desta edição é a ampliação de áreas estratégicas com foco em inovação, conforto e diversificação de conteúdos. O tradicional Espaço Impulso, dedicado a conectar startups, empresas de tecnologia e produtores em torno de ideias disruptivas para o campo, foi revitalizado para fortalecer ainda mais a ponte entre inovação e prática produtiva. Além disso, o espaço dedicado à agroindústria familiar dobrou de tamanho, oferecendo mais oportunidades de exposição para empreendimentos de pequeno porte, valorizando esse segmento essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.
Outro ponto de destaque prende-se à estrutura física do parque, que recebeu investimentos para ampliar estacionamento, recepção de máquinas e equipamentos, novas vias pavimentadas e áreas cobertas, proporcionando maior conforto e fluidez na circulação de visitantes durante os cinco dias de evento. A logística também foi pensada para receber caravanas organizadas de toda a área de atuação da Coopavel, o que reforça o caráter comunitário e colaborativo do encontro.
No âmbito técnico, a programação apresenta atividades específicas, como exposições e debates no Show Rural Digital, que combina tecnologia e conectividade com temas como agricultura digital, eficiência no uso de insumos e integração entre sistemas produtivos. A presença de instituições cooperativistas e entidades do setor, com programação diferenciada, amplia a discussão sobre o papel da cooperação na evolução do agro e celebra marcos importantes do movimento cooperativista no Paraná.
Pecuária e Inovação
Pecuária
Quem circula pelos pavilhões também vai perceber o incremento nas apresentações de novas soluções para pecuária, com diversificação de raças e práticas de manejo, bem como atrações voltadas à suinocultura com degustações, robôs demonstrativos e palestras técnicas que aproximam produtores e público interessado às tecnologias que impactam diretamente a produtividade e a eficiência na produção animal.
Democrático
E, como já é tradição, o acesso ao parque e o estacionamento continuam gratuitos, o que mantém a política de democratização do conhecimento e de incentivo à participação ampla de produtores, profissionais e famílias do campo.
Em meio a tratores gigantes, estandes repletos de novidades e debates sobre sustentabilidade e inteligência agrícola, o Show Rural Coopavel segue sendo uma experiência única para quem vive a rotina do agro — e para quem quer entender como este setor dinâmico segue evoluindo com diálogo entre tradição e inovação.
Unioeste no Show Rural Coopavel
O evento em números
- Período: 9 a 13 de fevereiro de 2026
- Local: Parque Tecnológico, Cascavel – PR
- Área total: 720 mil m² preparados para exposição e circulação
- Expositores confirmados: mais de 600 empresas nacionais e estrangeiras
- Visitantes esperados: cerca de 360 mil a 400 mil participantes
- Espaço de agroindústria familiar: área ampliada para mais de 100 expositores
- Programações especiais: Show Rural Digital com debates de inovação e tecnologia
- Caravanas organizadas: mais de 400 ônibus previstos de várias regiões
- Acesso e estacionamento: gratuitos para todos os visitantes
- Tema desta edição: “A força que vem de dentro”
Unioeste vai levar pesquisa, ciência e tecnologia no campo ao Show Rural
Cascavel – Pelo quinto ano consecutivo, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) participará do Show Rural Coopavel, de 9 a 13 de fevereiro deste ano, no Parque Tecnológico Agroindustrial de Cascavel, em sua 38ª edição.
Durante a semana, a instituição contará com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Seti) e Fundação Araucária, e juntas poderão mostrar o resultado do conhecimento a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão.
No período, a Unioeste e mais 599 expositores estarão em consonância com um único propósito, o desenvolvimento e o fortalecimento do setor agroindustrial, o maior gerador de empregos, renda, serviços e recursos que incrementam o Produto Interno Bruto do Paraná.
A Unioeste, com campi nas maiores cidades da região – Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo –, tem um papel essencial no contexto, produzindo conhecimento com sustentação científica. Um extrato desse conhecimento será levado até o Parque Tecnológico, num estande de aproximadamente 200 metros quadrados com expectativa de 5 mil visitantes, conforme dados de 2025, e foco na interface das áreas de conhecimento de tecnologias, agricultura e inovação com o desenvolvimento do setor de agronegócios.
Projetos e Ações da Unioeste
Projetos
A Unioeste participa com projetos de pesquisa e extensão dos cinco campi exposição dos cursos de Engenharia Agrícola (Campus de Cascavel) e Agronomia e Zootecnia (Campus de Marechal Cândido Rondon), Engenharia de Pesca (Campus de Toledo) e Zootecnia bem como projetos da Seti e da Fundação Araucária, além de exposição de livros da Editora Universitária e atividades da Agência Inova, que estará em espaço integrado ao Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
A exposição da Unioeste está direcionada para a divulgação de tecnologia, ações de extensão e comunidade; parcerias estratégicas e divulgação da pesquisa. Em síntese, objetiva fortalecer o vínculo entre a academia e o setor do agronegócio e, desse modo, contribuir para a interface conhecimento e pesquisa.
AÇÕES
Nos cinco dias de evento a universidade divulga projetos de ponta (como piscicultura e uso de materiais na saúde), promove extensão universitária e fortalece parcerias com o setor produtivo, destacando-se na área tecnológica.
Integrado ao Show Rural Coopavel, há o Show Rural Digital, que chega à edição deste ano como um dos principais ambientes dedicados à inovação e à transformação digital do agronegócio. Neste cenário, a Universidade entra não apenas como expositores, mas como campo de aprendizagem de novos conceitos na área.