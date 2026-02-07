Show Rural Coopavel inicia mais uma edição

Cascavel e Paraná - Cascavel – Quando os portões se abrirem na próxima segunda-feira para a 38ª edição do Show Rural Coopavel, o Parque Tecnológico de Cascavel vai ganhar vida com a energia típica do início do ano agrícola. Mais do que uma feira, o evento que acontece de 9 a 13 de fevereiro já é considerado um marco no calendário nacional: uma síntese do que há de mais recente em tecnologia, conhecimento e inovação voltados ao agronegócio brasileiro — um setor que segue na vanguarda da produção sustentável e competitiva no mundo.

Criado em 1989 pela Coopavel, o Show Rural nasceu como um dia de campo modesto e cresceu ao longo de quase quatro décadas até se consolidar como a maior feira de agronegócio da América Latina. O evento transforma-se em vitrine de soluções, ideias e perspectivas que ajudam produtores de todos os portes a enfrentar os desafios de uma produção cada vez mais orientada pela tecnologia, pela sustentabilidade e pela inteligência aplicada ao manejo no campo.

Este ano, o tema “A força que vem de dentro” traduz com clareza a proposta de reforçar a resiliência do setor diante de um mercado global desafiador, além de celebrar a capacidade de adaptação dos produtores rurais, pesquisadores, empresas e cooperativas que formam a base do agronegócio brasileiro. O clima que se percebe nos bastidores é de otimismo: há uma expectativa forte de público e negócios, mas também de troca de experiências e conhecimento com soluções que chegam com força renovada.

Destaques de 2026

Uma das principais novidades desta edição é a ampliação de áreas estratégicas com foco em inovação, conforto e diversificação de conteúdos. O tradicional Espaço Impulso, dedicado a conectar startups, empresas de tecnologia e produtores em torno de ideias disruptivas para o campo, foi revitalizado para fortalecer ainda mais a ponte entre inovação e prática produtiva. Além disso, o espaço dedicado à agroindústria familiar dobrou de tamanho, oferecendo mais oportunidades de exposição para empreendimentos de pequeno porte, valorizando esse segmento essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

Outro ponto de destaque prende-se à estrutura física do parque, que recebeu investimentos para ampliar estacionamento, recepção de máquinas e equipamentos, novas vias pavimentadas e áreas cobertas, proporcionando maior conforto e fluidez na circulação de visitantes durante os cinco dias de evento. A logística também foi pensada para receber caravanas organizadas de toda a área de atuação da Coopavel, o que reforça o caráter comunitário e colaborativo do encontro.

No âmbito técnico, a programação apresenta atividades específicas, como exposições e debates no Show Rural Digital, que combina tecnologia e conectividade com temas como agricultura digital, eficiência no uso de insumos e integração entre sistemas produtivos. A presença de instituições cooperativistas e entidades do setor, com programação diferenciada, amplia a discussão sobre o papel da cooperação na evolução do agro e celebra marcos importantes do movimento cooperativista no Paraná.

Pecuária e Inovação

Pecuária

Quem circula pelos pavilhões também vai perceber o incremento nas apresentações de novas soluções para pecuária, com diversificação de raças e práticas de manejo, bem como atrações voltadas à suinocultura com degustações, robôs demonstrativos e palestras técnicas que aproximam produtores e público interessado às tecnologias que impactam diretamente a produtividade e a eficiência na produção animal.

Democrático

E, como já é tradição, o acesso ao parque e o estacionamento continuam gratuitos, o que mantém a política de democratização do conhecimento e de incentivo à participação ampla de produtores, profissionais e famílias do campo.

Em meio a tratores gigantes, estandes repletos de novidades e debates sobre sustentabilidade e inteligência agrícola, o Show Rural Coopavel segue sendo uma experiência única para quem vive a rotina do agro — e para quem quer entender como este setor dinâmico segue evoluindo com diálogo entre tradição e inovação.

Unioeste no Show Rural Coopavel

O evento em números