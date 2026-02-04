Cascavel e Paraná - O Show Rural Coopavel 2026, a maior feira do agronegócio da América Latina, será realizado de 9 a 13 de fevereiro no Parque Tecnológico de Cascavel. Para facilitar o acesso de trabalhadores e visitantes, a Transitar disponibilizará uma linha especial com ônibus extras, saindo do Terminal Leste a cada 20 minutos, começando às 5h05. Durante todo o evento, os ônibus estarão disponíveis para evitar congestionamentos, com um veículo elétrico operando no domingo e outros veículos atendendo as linhas regulares durante a semana.
Os ônibus especiais, identificados como “Show Rural – Coopavel”, começam a circular no domingo (8), dia da missa campal que abre o evento. Na segunda-feira (9), primeiro dia oficial da feira, os ônibus sairão do Terminal Leste a partir das 5h05, com intervalos de 20 minutos. Após as 6h50, as saídas ocorrerão conforme a demanda. Também haverá um ônibus saindo do Terminal Sul às 5h30. O retorno será conforme a demanda, e o transporte da linha Vila Cajati x Terminal Sul também atenderá o evento.
“Todas as linhas que passam pelo Show Rural, como Vila Cajati, São João, Trevo São João e Ferroeste, manterão o atendimento normal, com algumas paradas ativadas durante o evento. Os ônibus extras terão uma programação especial, com nossos agentes monitorando a movimentação e ajustando as saídas”, explicou a diretora de Transportes, Larissa Boeing. Os horários completos estão disponíveis no site da Transitar, e dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (45) 99119-9478.
Trânsito mais movimentado
Com o aumento do fluxo de veículos na região, a Transitar reforçará a presença de seus agentes na Avenida Brasil, próximo ao Trevo Cataratas, para auxiliar no controle do tráfego, principalmente nos horários de pico. “Os acessos à BR-277 são sinalizados pela organização do evento, e a Polícia Rodoviária Federal cuida da rodovia. Nossas equipes atuarão apenas no perímetro urbano, garantindo o bom fluxo na Avenida Brasil”, explicou Carlos Alberto Hansen, diretor do Departamento de Gestão do Trânsito.
HORÁRIOS
TERMINAL LESTE
05h05
05h25
05h50
6h
6h20
6h40
6h50
7h05
7h30
SHOW RURAL
05h30
05h55
06h20
06h30
06h50
7h10
Fonte: Secom