Cascavel e Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Júnior, virá a Cascavel na segunda-feira (9), para prestigiar mais uma edição do Show Rural Coopavel. Acompanhado do vice Darci Piana e de secretários de Estado, Ratinho ficará no parque pela manhã – previsão de chegada às 9h. Ratinho é um entusiasta do agronegócio e sempre veio a Cascavel para prestigiar um evento que é sinônimo de inovação e de pujança da agricultura e da pecuária do Paraná e do Brasil. “Estamos muito felizes com o anúncio da visita do governador e, como sempre, ele e sua comitiva serão muito bem-vindos”, afirma o presidente da Coopavel, cooperativa que organiza há 38 anos o Show Rural, Dilvo Grolli.
O evento
De 9 a 13 de fevereiro, a mostra de tecnologia será realizada, diariamente, das 7h às 18h. Serão 600 expositores, do Brasil e exterior, e a expectativa é receber entre 360 mil e 400 mil visitantes. A estimativa de vendas fica entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões, nos cinco dias. Ao todo, aproximadamente 5,7 mil profissionais participam das diferentes etapas de planejamento e execução do evento.
O acesso ao parque e o uso do estacionamento são gratuitos. A estrutura tem capacidade diária para 22 mil veículos e 700 ônibus. O visitante paga apenas pelo almoço, ao custo de R$ 70, valor que inclui refrigerante. O restaurante principal comporta até cinco mil pessoas simultaneamente, e o parque dispõe também de cinco áreas de lanche estrategicamente distribuídas.
Ruas cobertas
O parque que abriga o Show Rural possui uma área de 720 mil metros quadrados, com infraestrutura preparada para garantir conforto e praticidade ao público. São 15 quilômetros de ruas pavimentadas e outros 11 quilômetros de vias cobertas, além de 110 bebedouros com água potável e gelada distribuídos pelo espaço. O local conta ainda com duas centrais de informação para orientar os visitantes e mais de 5,5 mil parcelas demonstrativas, nas quais empresas e instituições apresentam novidades voltadas ao aumento da produtividade e da sustentabilidade no campo.