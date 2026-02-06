Cascavel e Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Júnior, virá a Cascavel na segunda-feira (9), para prestigiar mais uma edição do Show Rural Coopavel. Acompanhado do vice Darci Piana e de secretários de Estado, Ratinho ficará no parque pela manhã – previsão de chegada às 9h. Ratinho é um entusiasta do agronegócio e sempre veio a Cascavel para prestigiar um evento que é sinônimo de inovação e de pujança da agricultura e da pecuária do Paraná e do Brasil. “Estamos muito felizes com o anúncio da visita do governador e, como sempre, ele e sua comitiva serão muito bem-vindos”, afirma o presidente da Coopavel, cooperativa que organiza há 38 anos o Show Rural, Dilvo Grolli.

O evento

De 9 a 13 de fevereiro, a mostra de tecnologia será realizada, diariamente, das 7h às 18h. Serão 600 expositores, do Brasil e exterior, e a expectativa é receber entre 360 mil e 400 mil visitantes. A estimativa de vendas fica entre R$ 4 bilhões e R$ 6 bilhões, nos cinco dias. Ao todo, aproximadamente 5,7 mil profissionais participam das diferentes etapas de planejamento e execução do evento.