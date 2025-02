Unioeste leva Espaço Ciência para o Show Rural 2025

Na próxima segunda-feira (10) começa a 37ª edição do Show Rural Coopavel e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste – estará presente mais uma vez apresentando parte dos projetos desenvolvidos pela Instituição. Em 2024 foram levados até o Parque Tecnológico 11 projetos. Na edição de 2025, serão apresentados 20 projetos desenvolvidos nos campi de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo, além da Agência de Inovação.

Esses projetos abrangeram uma diversidade de temas relacionados à agricultura sustentável, tecnologia de ponta, inovação em processos produtivos e soluções para os desafios do agronegócio. Desde o uso de novas tecnologias no campo até a implementação de práticas que visam a sustentabilidade ambiental, a Unioeste demonstrou, mais uma vez, seu compromisso com a formação de profissionais capacitados e com a contribuição para o desenvolvimento nacional.

“A Unioeste estará presente mais uma vez, nesta vitrine tecnológica em um evento de caráter internacional que é o maior da América Latina. Com 20 projetos e a Agência de Inovação temos certeza de que será uma grande oportunidade para nossos professores, acadêmicos e agentes universitários mostrarem um pouco do que a Unioeste faz, além de possibilitar novas parcerias”, destacou o reitor da Unioeste, Alexandre de Almeida Weber.

Entre os projetos apresentados no evento, está o Equoterapia, que se propõe a trabalhar com o uso terapêutico do cavalo através de práticas de equitação lúdica com o objetivo de se obter ganhos psicossociais em crianças e adolescentes neuro divergentes. Há ainda projeto do uso de plantas medicinais como alternativa terapêutica e sustentável. E outro que visa trabalhar o turismo rural junto aos agricultores das cidades que fazem parte da região Oeste.

Além disso, um dos projetos que serão destacados na feira, foi desenvolvido por uma mestranda de Ciências Ambientais da Unioeste, campus de Toledo que trabalha como cabeleireira há 13 anos e decidiu realizar uma pesquisa acadêmica, que além de contribuir com a sociedade, beneficia a rotina destes profissionais. A pesquisa feita por Gabriela Martines Gimenes, aponta que fios de cabelo descartados em salões de cabeleireiros podem ser usados para produzir adubo sustentável, promovendo economia circular.

Veja a relação de todos os projetos apresentados pela Unioeste do Show Rural: