Cascavel e Paraná - A possibilidade de o Brasil abrir seu mercado à importação de biodiesel já preocupa o setor produtivo. Em um momento em que o País busca consolidar uma política energética alinhada à transição verde, a FPBio (Frente Parlamentar do Biodiesel) avalia que a medida pode representar um retrocesso, com riscos diretos à previsibilidade regulatória, aos investimentos já realizados e à própria sustentabilidade da cadeia nacional.

No centro da questão está o argumento de que a importação ampliaria a concorrência e reduziria preços. Para a FPBio, no entanto, essa leitura desconsidera a estrutura já existente no País. O Brasil construiu, ao longo de anos, um programa robusto de biodiesel, reconhecido por sua capacidade de gerar empregos, promover o desenvolvimento regional, estimular a inclusão social e contribuir de forma efetiva para a descarbonização da matriz energética.

Atualmente, a indústria nacional opera com ociosidade próxima a 50% da capacidade instalada, um indicador claro de que não há risco de desabastecimento que justifique a abertura do mercado ao produto estrangeiro. Na avaliação da FPBio, permitir a importação nessas condições tende a desorganizar o mercado interno, pressionar margens da indústria nacional e criar um ambiente de competição desigual, especialmente diante de países que subsidiam sua produção ou operam sob regras ambientais menos rigorosas.