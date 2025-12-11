Servidores do Paraná manifestam preocupação com possível nomeação externa para a Superintendência

Paraná - Entidades representativas dos Servidores Federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no Paraná, Delegacia Sindical do ANFFASINDICAL no PR e ATEFFA-PR, conjuntamente com os chefes das unidades vinculadas à Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no Paraná (SFA-PR), que representam servidores federais no estado, manifestaram preocupação diante de informação divulgada em rede social sobre a possível indicação de um profissional externo ao quadro do Ministério para assumir a Superintendência estadual. Embora a portaria oficial ainda não tenha sido publicada, as entidades consideram relevante esclarecer a posição dos servidores sobre o tema.

Há mais de duas décadas, a Superintendência do MAPA no Paraná vem sendo conduzida por dirigentes de carreira, cuja atuação técnica contribuiu para consolidar um ambiente de trabalho marcado por segurança regulatória, continuidade administrativa e relação de confiança com o setor produtivo agropecuário. Segundo as entidades, esse histórico de atuação profissional sustentou avanços expressivos em áreas sensíveis, como a Defesa Agropecuária, que depende diretamente da experiência e da capacidade técnica dos servidores que executam ações de vigilância, inspeção e controle.

As associações destacam que grande parte das funções exercidas pela SFA-PR envolve procedimentos rigorosos e integrados, voltados à saúde animal, à sanidade vegetal, à qualidade e à segurança dos alimentos e insumos agropecuários. Para elas, decisões que impactam a estrutura de defesa agropecuária precisam considerar esse contexto técnico e a complexidade das atribuições desempenhadas pelo Ministério, especialmente em um estado onde o agronegócio é um dos pilares da economia.