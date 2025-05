Sem casos detectados em granjas comerciais, Paraná reforça vigilância contra a gripe aviária

Curitiba - A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) foi comunicada nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária sobre a confirmação de um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Até o momento, não há registros de casos suspeitos ou confirmados no Paraná.

Estado adota protocolos rigorosos de biosseguridade

O Governo do Paraná reforça a aplicação de protocolos rígidos de controle sanitário, com foco na vigilância constante e biosseguridade nas granjas comerciais. O Estado possui um sistema estruturado de vigilância que abrange:

Aves silvestres

Estabelecimentos comerciais

Propriedades de subsistência

Capacitação contínua dos servidores da Adapar

Consumo de carne de frango e ovos segue seguro

Uma nota técnica da Adapar esclarece que a Influenza Aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, desde que os produtos sejam provenientes de estabelecimentos inspecionados. A ingestão desses alimentos permanece segura.

Paraná é líder nacional na produção e exportação de frango

O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil, com mais de 2 bilhões de aves abatidas em 2024, representando 34% da produção nacional. Também lidera as exportações, com mais de US$ 4 bilhões em vendas para diversos países no último ano.

Estado em emergência zoossanitária para prevenir avanço da doença

O Estado mantém um decreto de emergência zoossanitária em vigor, o que intensifica a vigilância e auxilia na prevenção da Influenza Aviária. A doença tem distribuição global, com ciclos pandêmicos e impacto significativo no comércio internacional de produtos avícolas.

Contato constante com produtores e estrutura robusta

Durante a ExpoIngá, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes, reafirmou o estado de alerta:

“Temos um sistema robusto, forte, e que nos dá a certeza de que não teremos casos no Paraná”, disse.

Ele também explicou que, apesar da suspensão temporária das importações por China e União Europeia, países como Japão e Arábia Saudita já adotam protocolos atualizados que restringem compras apenas em áreas afetadas.