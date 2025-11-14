Brasília - A fim de evitar que quem comete o crime de invadir propriedades privadas receba benefícios do Estado e escolta policial – como prevê o decreto nº 12.710/2025 – o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), apresentou emenda ao Projeto Antifacções Criminosas (PL 5582/2025), que ainda não foi votado em plenário. As negociações em torno do PL Antifacção dominam os bastidores da Câmara dos Deputados desde a megaoperação contra o crime organizado no Rio de Janeiro.

O texto, que cria um marco legal para o combate ao crime organizado, ainda não foi finalizado e, diante das divergências e várias solicitações, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acatou pedido do relator Guilherme Derrite (PP-SP), cancelou a votação desta semana e determinou votação em pauta única para a próxima terça-feira (18).

A proposta de Lupion, a emenda nº 7, veda ao Poder Público “em qualquer esfera, oferecer proteção, apoio, assistência institucional, reconhecimento formal ou qualquer benefício direto ou indireto” a quem invade terras.

A proibição vale para quando se tratarem de “indivíduos, grupos, organizações ou movimentos sociais envolvidos na prática de crimes contra propriedades privadas ou públicas, rurais ou urbanas, especialmente esbulho possessório, ocupação ilegal e depredação patrimonial”.

Violência e ameaça

A emenda de Lupion também veda o reconhecimento destes criminosos como “movimento social ou defensor de direitos humanos, para quaisquer fins legais”. Principalmente, os que agem contra ou depredam patrimônio público ou privado, com violência ou ameaças, os que atuam junto a facções criminosas, ou que usam a invasão como instrumento de pressão política ou para ferir direitos de outros grupos, pessoas físicas ou jurídicas.