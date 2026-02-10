Cascavel - O segundo dia da 38ª edição do Show Rural Coopavel recebeu 98.336 visitantes. Somando com o número da segunda-feira, o total chega a 159.426 pessoas, que vieram das mais diferentes regiões do Brasil e do exterior para conhecer as novidades de um dos três maiores eventos do mundo em disseminação de inovações para a agropecuária.

Uma das atrações desta quarta-feira é a realização do Iguassu Valley Show, a partir das 11h, no pavilhão do Show Rural Digital. A programação também inclui palestras sobre proteínas e atividades nas áreas do associativismo, com reuniões, pela manhã de empresários da Acic, Fiep e outras entidades.