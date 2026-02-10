Cascavel - O segundo dia da 38ª edição do Show Rural Coopavel recebeu 98.336 visitantes. Somando com o número da segunda-feira, o total chega a 159.426 pessoas, que vieram das mais diferentes regiões do Brasil e do exterior para conhecer as novidades de um dos três maiores eventos do mundo em disseminação de inovações para a agropecuária.
Uma das atrações desta quarta-feira é a realização do Iguassu Valley Show, a partir das 11h, no pavilhão do Show Rural Digital. A programação também inclui palestras sobre proteínas e atividades nas áreas do associativismo, com reuniões, pela manhã de empresários da Acic, Fiep e outras entidades.
O Show Rural iniciou visitas técnicas na manhã de segunda-feira e as visitações seguem até o fim da tarde de sexta, dia 13. Com o tema A força de quem de dentro, o Show Rural não cobra pelo acesso ao parque nem pelo uso de vagas de estacionamento. Nesta edição, são 600 expositores, com estimativa de comercialização de R$ 6 bilhões, e de público entre 360 mil e 400 mil pessoas.
