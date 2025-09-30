Safras recordes, dívidas recordes: Agro lidera recuperações judiciais no Brasil

Cascavel e Paraná - O agronegócio brasileiro, motor do crescimento econômico recente, enfrenta um cenário de forte pressão financeira. No segundo trimestre deste ano, o número de pedidos de recuperação judicial no setor subiu 31,7% em relação ao mesmo período de 2024, alcançando 565 solicitações, segundo levantamento da Serasa Experian divulgado segunda-feira (29). O movimento evidencia os reflexos da quebra de produção da safra 2023/2024 e das margens cada vez mais enxutas para produtores e empresas da cadeia.

A apuração mostra que, pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2023, as empresas agrícolas superaram os produtores rurais pessoas físicas no volume de pedidos. Foram 243 solicitações de companhias do setor, o dobro do registrado no ano anterior, enquanto as pessoas físicas somaram 220 pedidos, alta de 2,8% na mesma base de comparação.

A Serasa destacou que esse comportamento chama a atenção, já que empresas costumam ter maior porte e estrutura administrativa mais organizada, o que, em tese, lhes daria maior resiliência diante de crises.

Além dos produtores, também aumentaram os pedidos de recuperação de empresas fornecedoras de insumos. Revendedores e distribuidoras protocolaram 102 solicitações no segundo trimestre, avanço de 8,5% sobre igual período de 2024. O resultado reforça que a pressão econômica atinge diferentes elos da cadeia agropecuária.