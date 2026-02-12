Brasil - A produção de grãos no Brasil deve alcançar 353,4 milhões de toneladas na safra 2025/26. Se confirmada, será um novo recorde, com leve crescimento de 0,3% em relação ao ciclo 2024/25. A estimativa consta no 5º Levantamento da Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira (12) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que considera o início da colheita das culturas de primeira safra.

A área plantada está estimada em 83,3 milhões de hectares, alta de 1,9% — o equivalente a 1,5 milhão de hectares a mais. Já a produtividade média deve recuar 1,5%, passando de 4.310 quilos por hectare para 4.244 quilos por hectare.

A soja deve atingir safra recorde de 178 milhões de toneladas, 6,5 milhões a mais que no ciclo anterior, impulsionada pelas boas condições climáticas. A colheita já começou na maior parte dos estados e alcança 17,4% da área, índice superior ao do mesmo período do ano passado e próximo da média dos últimos cinco anos. Em Mato Grosso, principal produtor, 46,8% da área já foi colhida, com produtividade dentro do esperado.

Estimativa para o Milho e o Arroz

Para o milho, a produção total estimada é de 138,4 milhões de toneladas, queda de 1,9% na comparação anual. A primeira safra cresce 7,2% em área, chegando a 4 milhões de hectares, com produção prevista de 26,7 milhões de toneladas (+7,1%). A segunda safra, já em plantio, deve ocupar 17,9 milhões de hectares, com expectativa de 109,3 milhões de toneladas.