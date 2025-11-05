Cascavel e Paraná - A decisão do Tribunal Regional Federal de manter a validade do Código Florestal Federal foi recebida como uma vitória pelo setor produtivo agropecuário. Em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o diretor-secretário do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Valini, comenta que a medida traz estabilidade e reforça a segurança jurídica dos produtores rurais em todo o País.

“O fato de o TRF ter mantido o Código Florestal Federal é extremamente importante. Nós ficamos durante muitos anos debatendo esse código, que foi sendo aperfeiçoado dentro da realidade de praticamente cada região do Brasil”, destacou Valini.

Segundo ele, qualquer tentativa de alteração no texto da lei gera incertezas e apreensão entre os produtores rurais. “Toda vez que se fala em mudanças, o produtor rural fica numa situação em que não sabe se vai precisar fazer algum investimento para se adequar, se terá que modificar algo na propriedade. E isso o deixa sujeito à fiscalização sem saber se está correto ou não”, explicou.

Valini lembra que o setor já assimilou as exigências previstas no Código Florestal. “Hoje, todos os produtores, com raríssimas exceções, já estão adaptados, já estão dentro do que determina o Código Florestal Nacional”, afirmou.

Para o dirigente, a manutenção do texto original permite que o agricultor concentre esforços naquilo que faz de melhor: produzir. “O fato de mantê-lo como foi criado garante essa segurança jurídica. Assim, o produtor pode se preocupar em produzir, uma vez que a parte ambiental e de conservação ele já fez e continua fazendo”, concluiu.

Recurso rejeitado

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou o recurso dos Ministérios Públicos Federal e Estadual, reafirmando a aplicação do Código Florestal (Lei 12.651/2012) no Paraná, inclusive para áreas de Mata Atlântica já consolidadas. A medida garante que o Instituto Água e Terra (IAT) possa retomar a homologação de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e licença ambiental com base na legislação federal.