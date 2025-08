Redução histórica do seguro rural deixa produtor rural vulnerável, alerta Apepa

Cascavel e Paraná - O congelamento de R$ 445 milhões do orçamento do programa de subvenção federal, ou seja, cerca de 42% da verba total de R$ 1,06 bilhão, tende a reduzir a área segurada para menos de 5 milhões de hectares. Esse cenário pode transformar 2025 no pior ano para o mercado de seguro rural no País, dos últimos 7 anos.

Milhares de produtores ficaram descobertos e sem acesso às apólices. A preocupação maior é com a safra de soja, diante da ameaça de enfrentar o fenômeno La Niña, em fevereiro do próximo ano. O cenário de juros altos e margens espremidas no campo também afetam a venda dos seguros. O que está ruim, deve piorar, uma vez que o governo ainda não pagou R$ 129 milhões relativos a apólices de 2025.

O Brasil vive um momento crítico na política de proteção ao agronegócio, resultado de um esvaziamento progressivo dos programas de subvenção que, segundo a APEPA (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário), deixa o produtor rural exposto, fragilizado e com menos capacidade de investimento.

Para a APEPA, o cenário é preocupante e reflete a falta de prioridade do governo federal com o setor produtivo. “Recebemos a notícia sobre a redução de áreas com seguro no Brasil, a menor dos últimos sete anos, com pesar”, afirma Lucas Schauff, diretor técnico adjunto da entidade. “A APEPA vem comunicando há muito tempo essa desidratação dos mecanismos de proteção e de mitigação do risco agropecuário, deixando o produtor rural brasileiro exposto a riscos, fragilizado, e consequentemente, levando-o a reduzir os investimentos na propriedade, além de comprometer o fornecimento de alimentos e encarecer o custo na propriedade”.

Recuo da cobertura incoerente

O recuo da cobertura de seguro rural é especialmente incoerente em um momento de alta no custo dos alimentos. Segundo Schauff, a negligência com as políticas de proteção ao produtor ameaça não só o campo, mas toda a cadeia do abastecimento. “Enxergamos com muita incoerência esse enfraquecimento do setor, em um momento de elevado custo do alimento. A situação é complicada e há uma possibilidade muito limitada de melhora, uma vez que hoje, os três poderes disputam um cabo de guerra para ver quem é o maior irresponsável fiscal do País. Na verdade, a culpa é dos três. Enquanto isso, quem trabalha e produz, fica a ver navios”.

De acordo com a APEPA, o programa de subvenção ao seguro rural, principal ferramenta para tornar o seguro acessível ao produtor, deveria ter um orçamento de R$ 4 bilhões em 2024 para atender minimamente à demanda nacional. No entanto, o governo federal aprovou apenas R$ 1 bilhão — um quarto do valor necessário — e ainda contingenciou 50% dessa verba, o que significa que apenas R$ 500 milhões estão efetivamente disponíveis. “Resumindo: temos hoje 12% do que precisávamos para dar suporte ao seguro rural”, critica Schauff.