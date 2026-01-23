O Mistério do Ribeirão Vermelho e o Legado de Herbert Bartz

o final de 2025, a Cooperativa Integrada convidou os estudantes para um projeto de literatura infantil baseado no livro “O mistério do Ribeirão Vermelho”. A obra é inspirada na trajetória de Herbert Bartz, pioneiro do Sistema de Plantio Direto na Palha (SPD) no Brasil.

A iniciativa promoveu atividades práticas que uniram teoria e realidade:

Leitura e reescrita criativa;

Produção de desenhos sobre a valorização do solo;

Contação de histórias e visita técnica à estrutura agroindustrial.

Conexão Campo e Cidade: A Experiência Pedagógica (H2)

A professora Andréia Godoy, responsável pela turma, inscreveu o projeto na categoria Experiência Pedagógica do Concurso Agrinho 2025. Com o tema “Festejando a conexão campo e cidade”, os alunos criaram coletivamente o livro “A festa da amizade entre o Campo e a Cidade”.