O Mistério do Ribeirão Vermelho e o Legado de Herbert Bartz
o final de 2025, a Cooperativa Integrada convidou os estudantes para um projeto de literatura infantil baseado no livro “O mistério do Ribeirão Vermelho”. A obra é inspirada na trajetória de Herbert Bartz, pioneiro do Sistema de Plantio Direto na Palha (SPD) no Brasil.
A iniciativa promoveu atividades práticas que uniram teoria e realidade:
- Leitura e reescrita criativa;
- Produção de desenhos sobre a valorização do solo;
- Contação de histórias e visita técnica à estrutura agroindustrial.
Conexão Campo e Cidade: A Experiência Pedagógica (H2)
A professora Andréia Godoy, responsável pela turma, inscreveu o projeto na categoria Experiência Pedagógica do Concurso Agrinho 2025. Com o tema “Festejando a conexão campo e cidade”, os alunos criaram coletivamente o livro “A festa da amizade entre o Campo e a Cidade”.
“Para esses alunos, foi algo muito além do que poderiam sonhar. É uma oportunidade de aprendizado real, que marca e transforma”, destaca a professora Andréia.
Educação e Cidadania no Paraná (H3)
A visita à cooperativa permitiu que as crianças acompanhassem processos reais, como o desembarque e a pesagem de grãos. Essa vivência é um dos pilares do Sistema FAEP, que busca formar cidadãos conscientes sobre a origem dos alimentos e a importância da sustentabilidade.
Segundo Ágide Eduardo Meneguette, presidente do Sistema FAEP, o Agrinho reforça o compromisso com o desenvolvimento do Paraná: “O projeto mostra como a educação pode aproximar o campo e a cidade desde a infância, valorizando o cooperativismo e a produção sustentável”.