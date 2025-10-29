Paraná - Produtores de leite do Paraná já começaram mobilizações e protestos diante do cenário preocupante que enfrentam com relação aos preços do produto. Na próxima sexta-feira (31), os produtores de leite da região de Pérola, no Noroeste do Paraná, decidiram transformar a insatisfação em mobilização. Eles prometem protestas às margens da PR-323, próximo ao trevo de acesso a Pérola e Cafezal do Sul. Segundo eles, será uma manifestação pacífica para cobrar do governo federal, medidas que assegurem igualdade tributária e condições justas de concorrência frente ao leite importado. A iniciativa é liderada pela Aperoleite (Associação dos Produtores de Leite de Pérola) e já mobiliza produtores de diversos municípios vizinhos.

O protesto, segundo os organizadores, tem caráter pacífico e educativo, sem bloqueio de vias. O objetivo é sensibilizar autoridades, consumidores e a sociedade sobre a grave situação enfrentada pelo setor, que amarga prejuízos com a entrada desenfreada de leite estrangeiro, principalmente proveniente de países do Mercosul.

“Estamos sendo sufocados por um sistema que favorece o produto importado. Queremos apenas igualdade nas regras e condições de trabalho dignas para quem produz no Brasil”, afirma Luciano Avatar, secretário e diretor de comunicação da Aperoleite. Ele explica que o movimento não é contra a importação, mas contra a falta de equilíbrio tributário e sanitário que prejudica o produtor nacional.

Entre as principais reivindicações, constam a taxação do leite importado, o controle de qualidade, a rastreabilidade e a comprovação de sanidade animal dos produtos que entram no País. Essas exigências, segundo os produtores, já são obrigatórias para quem atua internamente, mas ainda não são aplicadas com o mesmo rigor aos importados.

“Enquanto enfrentamos uma série de exigências sanitárias e tributárias, o leite que vem de fora chega mais barato, sem a mesma fiscalização. Isso gera uma concorrência desleal que desvaloriza nosso trabalho e coloca em risco toda a cadeia produtiva”, completa Avatar.

O problema se agravou após o aumento no volume de leite em pó importado, principalmente do Uruguai e da Argentina, que se beneficiam da isenção da Tarifa Externa Comum (TEC) — mecanismo que elimina impostos entre os países do Mercosul. Esse cenário tem causado desequilíbrio de preços e inviabilizado a produção em diversas propriedades rurais.