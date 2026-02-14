Cascavel e Paraná - O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), fez duras críticas ao governo federal em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, durante o 38º Show Rural Coopavel. Ele afirmou que o principal problema enfrentado pelo setor agropecuário brasileiro hoje está em Brasília. “A falta de crédito, os entraves ao seguro rural e a insegurança jurídica têm comprometido a previsibilidade necessária ao produtor rural”, disparou.

“O principal problema do agro é o governo que nós temos lá em Brasília. Os caras que jogam contra a gente não respeitam minimamente o produtor, não dão crédito, não resolvem a questão do seguro, não liberam os recursos, garantem um problema seríssimo de instabilidade jurídica e insegurança jurídica para os nossos produtores”, declarou Lupion.

De acordo com o parlamentar, a atuação da FPA tem sido marcada por embates constantes com o Executivo. “Isso nos motiva a estar brigando todos os dias para defender os interesses dos nossos produtores”, afirmou.

Vetos e prioridades

Entre as pautas consideradas urgentes pela bancada ruralista em 2026 está a derrubada de vetos presidenciais. Lupion citou como prioridade o veto ao contingenciamento de recursos do seguro rural. “Missões imediatas: derrubar o veto do contingenciamento do seguro agrícola, o governo vetou isso”, disse.

O seguro rural é apontado pelo setor como ferramenta essencial para garantir proteção ao produtor diante de perdas climáticas e oscilações de mercado. Para a FPA, a limitação de recursos compromete a sustentabilidade da atividade, especialmente em um cenário de eventos climáticos extremos mais frequentes.

Outro ponto destacado pelo presidente da Frente é o financiamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). “E também o financiamento da Embrapa, que foi vetado pelo governo”, criticou. A estatal é responsável por pesquisas que impulsionaram a produtividade no campo nas últimas décadas e é considerada estratégica pelo setor.