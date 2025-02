Preparem-se: Próximo Plano Safra terá juros mais altos, alerta Banco do Brasil

Cascavel - Nada está tão ruim que não possa piorar. Os gastos do governo federal, sem um política fiscal saudável, foram pressionados a partir da elevação da taxa Selic, comprometendo o subsídio ao crédito rural, levando o Tesouro Nacional a suspender novas operações na semana anterior. E esse cenário não é dos mais animadores. Inclusive, o Banco do Brasil já admitiu uma provável elevação dos juros para o próximo Plano Safra 2025/26.

Para o vice-presidente de Agronegócio e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz Lage, o panorama exigirá criatividade e habilidade do grupo técnico do governo em busca de alternativas assertivas no que tange à definição do crédito rural subvencionado no ciclo a ser iniciado em julho. “O Plano Safra será lançado entre junho e julho. Todos os cenários que se têm da economia é que serão patamares de juros, comparativamente com a safra anterior, maiores. Isso está dado”, afirmou.

No ciclo 2024/25, as taxas do crédito controlado ficam entre 3% e 12%. A Selic está em 13,25%, com projeções de ultrapassar os 15% em 2025. “Esperamos que essa curva de juros se reacomode”, comentou.