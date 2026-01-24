Brasil - A sequência de más-notícias no campo ganhou mais um capítulo, aprofundando a crise enfrentada pelos produtores de leite no Brasil. Pelo oitavo mês consecutivo, a média/Brasil do preço pago ao produtor voltou a cair, pressionado por estoques elevados e por um mercado de derivados ainda fragilizado, num cenário que combina perda de renda, incerteza e dificuldade de reação para quem vive da atividade leiteira.

De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o valor do leite captado em novembro fechou em R$ 2,1122 por litro, uma retração expressiva de 8,31% em relação a outubro e de 23,3% na comparação com novembro de 2024, em termos reais, já descontada a inflação medida pelo IPCA. Com isso, a desvalorização real acumulada em 2025 chegou a 21,2%, corroendo a rentabilidade do produtor e ampliando a sensação de asfixia financeira no setor.

O principal fator por trás das sucessivas quedas é o excesso de estoques de lácteos, que tem limitado a capacidade da indústria de reagir com reajustes no preço da matéria-prima. Segundo o Cepea, esse movimento deve se manter ao menos em dezembro, o que indica que o ciclo de pressão negativa ainda não chegou ao fim. Na prática, o produtor recebe menos pelo litro de leite ao mesmo tempo em que enfrenta dificuldades para equilibrar as contas da propriedade.

O cenário se agrava com o comportamento dos preços dos derivados. Pesquisas realizadas pelo Cepea, com apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), mostram que os preços dos lácteos continuaram em queda ao longo de dezembro, encerrando 2025 nos menores patamares do ano. A fraqueza nas cotações de produtos como leite UHT, queijo e leite em pó limita o repasse de preços ao produtor, travando qualquer possibilidade de recuperação no curto prazo.