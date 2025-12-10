Cascavel e Paraná - O desempenho do agronegócio no terceiro trimestre apresentou um fôlego inesperado para um período de menor atividade no campo. Impulsionado pela recuperação das lavouras anuais e pelo vigor da pecuária, o setor registrou expansão discreta na comparação trimestral e um salto expressivo frente ao ano passado. A leitura é de José Carlos Hausknecht, sócio-diretor da consultoria MB Agro, que analisou os números recentes do PIB agropecuário. O PIB brasileiro registrou estabilidade de 0,1% no terceiro trimestre do ano em relação ao segundo semestre, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Foto: AEN

De acordo com o consultor, o segmento cresceu 0,4% em relação ao segundo trimestre de 2025 e avançou 10,1% frente ao mesmo período de 2024. O contraste anual, porém, é influenciado por uma base muito fraca, já que 2023 teve resultados ruins no campo e 2024 foi marcado por uma colheita recorde. A melhora nas produtividades de soja e milho — dois pilares da produção nacional — reforçou o impulso. “O quadro mudou completamente de um ano para outro. Com o desempenho das principais culturas, o comparativo interanual ganhou força”, observou Hausknecht.

Além dos grãos, lavouras permanentes também contribuíram para o avanço. Após dois anos marcados por secas, queimadas e outros eventos climáticos severos, culturas como a citricultura enfim voltaram a se estabilizar. Segundo o consultor, a retomada do desenvolvimento das plantas elevou a oferta e colaborou para um cenário mais favorável no terceiro trimestre.