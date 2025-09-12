Paraná tem queda de 20,3% no VBP e é 5° no ranking nacional

Cascavel e Paraná - O Paraná, um dos principais protagonistas do agronegócio brasileiro, enfrentou em 2024 um dos seus anos mais desafiadores. O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Estado apresentou retração anual de 20,3%, resultado que fez a economia rural paranaense cair da terceira para a quinta posição no ranking nacional, segundo dados oficiais do PAM (Produção Agrícola Municipal) apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nesta quinta-feira (11).

A principal causa do recuo está nas condições climáticas adversas, que comprometeram a produção de grãos — base da força agrícola paranaense. Secas prolongadas, alternadas com períodos de chuvas irregulares, afetaram diretamente culturas como soja, milho e trigo, reduzindo a produtividade e, consequentemente, o valor de mercado da safra.

O impacto vai além da posição no ranking. A perda no VBP reflete também na renda de milhares de produtores rurais, que enfrentam custos crescentes de produção e margens de lucro cada vez mais pressionadas. Em um Estado onde o campo desempenha papel fundamental na economia e no abastecimento nacional, a retração serve de alerta para a necessidade de ampliar estratégias de mitigação de riscos climáticos e fortalecer políticas de apoio ao setor.

Apesar do cenário adverso, especialistas lembram que o Paraná possui tradição, tecnologia e resiliência para se recuperar nos próximos ciclos. A expectativa é de que, com condições climáticas mais favoráveis e investimentos em inovação, o Paraná volte a recuperar seu posto no ranking dos próximos VBPs.

Em 2024, o valor de produção das principais culturas agrícolas do País recuou 3,9% frente a 2023 e atingiu R$ 783,2 bilhões. Este é o segundo ano consecutivo de queda, refletindo a diminuição de 7,5% na produção de grãos, que somou 292,5 milhões de toneladas, e no valor de produção desse grupo, que caiu 17,9%, ficando em R$ 431,2 bilhões. Soja e milho, que representam quase 88,7% da produção de grãos, foram os cultivos mais afetados pelas adversidades climáticas e queda de preços, influenciando os resultados do setor agrícola em 2024.

Crescimento da área plantada

A área plantada do País, considerando todas as culturas pesquisadas, totalizou 97,3 milhões de hectares em 2024. Isto representa ampliação de 1,1 milhão de hectares, ou seja, 1,2% superior à registrada no ano anterior, mantendo o crescimento observado ao longo dos últimos anos. Dentre os produtos que vêm ganhando mais espaço no campo, a soja se destaca com o acréscimo de 1,8 milhão de hectares da área cultivada, seguida pelo algodão, com aumento de 280,8 mil hectares. Por outro lado, houve uma queda de 4,9% na área cultivada com milho. A área colhida também continua em expansão, com aumento de 0,8%, totalizando 96,5 milhões de hectares.

Segundo o supervisor da pesquisa, Winicius Wagner, as culturas sofreram com o impacto climático do El Niño.