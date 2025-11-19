Brasília - A conta chegou para o campo. Após meses de alertas sobre o risco de cortes orçamentários, o contingenciamento de recursos federais destinados ao Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural obrigou produtores rurais a arcarem integralmente com o valor do seguro contratado para a safra 2025. A medida, que se tornou inevitável após a contenção de gastos do governo, já provoca forte reação entre representantes do setor e amplia a apreensão quanto à proteção das lavouras diante das instabilidades climáticas e econômicas.

De acordo com o diretor-técnico da APEPA (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário), engenheiro agrônomo Lucas Schauff, a situação é consequência direta da falta de atualização e do corte de recursos do programa. “Na verdade, isso é o reflexo do que estamos alertando há meses, há anos. O contingenciamento e o corte de recursos tornaram inevitável a ausência de subvenção para a soja. Com isso, os boletos que seriam pagos pelo governo agora chegam ao produtor, que precisa assumir sozinho o custo do seguro”, explica.

Segundo Schauff, o impacto é expressivo: a subvenção cobria cerca de 20% do valor do prêmio do seguro rural. Sem ela, o produtor precisará desembolsar integralmente o valor contratado, o que torna o seguro agrícola ainda mais caro. “Para se ter uma ideia, o seguro de carro custa, em média, 3% do valor do bem. Já o seguro rural representa cerca de 10% do valor segurado, ou seja, mais que o triplo. O governo ainda arcava com uma parte disso, mas agora nem isso. O resultado é que o custo sobe e o produtor fica ainda mais vulnerável”, acrescenta.

O problema, segundo o representante da APEPA, não é apenas o corte, mas também a estagnação do orçamento destinado ao programa. O Plano Safra 2025 manteve a verba em R$ 1 bilhão — o mesmo montante de 2022 — sem considerar o aumento dos custos de produção e a inflação acumulada no período. “Não é possível considerar que houve manutenção, porque a inflação corrói o poder de compra. Com os custos de produção em alta, manter o valor estático significa, na prática, reduzir o alcance da política. Já sabíamos que menos áreas seriam seguradas. Agora, com o contingenciamento, a situação se agravou”, afirma.

Paraná prejudicado

O Paraná desponta como o estado mais afetado. Tradicionalmente, os produtores paranaenses são os que mais aderem ao seguro rural, reconhecendo a ferramenta como essencial para a mitigação de riscos. Em 2025, o estado contratou 19,5 mil das 46,9 mil apólices de seguro rural do País, o que representa 42% do total nacional. Foram mais de 944 mil hectares segurados contra intempéries climáticas, correspondendo a R$ 4 bilhões em valores protegidos, segundo dados do próprio programa federal.

Para Schauff, o corte da subvenção ameaça diretamente a estabilidade financeira dos agricultores paranaenses. “Os produtores daqui têm cultura de seguro e, por isso, conseguem se proteger melhor. Isso explica por que o Paraná tem menos renegociações de dívidas que outros estados, como o Rio Grande do Sul. Mas agora, sem o apoio federal, o produtor vai precisar se descapitalizar para manter o seguro — ou, pior, pode optar por não contratar, ficando completamente exposto aos riscos climáticos”, alerta.