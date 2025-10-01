Paraná lidera investimentos na agricultura em 2025

Paraná - O Paraná foi o estado que mais destinou recursos à agricultura no primeiro semestre de 2025, com R$ 730,91 milhões empenhados entre janeiro e junho. O valor supera os repasses de Rio Grande do Sul (R$ 570 milhões), Santa Catarina (R$ 534 milhões) e São Paulo (R$ 438 milhões), segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).
Os dados fazem parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do Tesouro Nacional. O valor representa um recorde histórico para o período, 28,7% acima do registrado em 2024 (R$ 568 milhões). Em comparação com 2018 (R$ 230,8 milhões), o investimento mais do que triplicou.
Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o resultado reforça o compromisso do Paraná com o agronegócio, que representa cerca de 36% do PIB estadual. “São recursos que fortalecem a produção, impulsionam a economia e promovem o desenvolvimento social”, afirmou.
Ortigara destaca que os aportes são resultado de uma gestão fiscal eficiente. “O equilíbrio das contas públicas permite investimentos estratégicos em áreas como o agro, gerando empregos e renda”, disse.
O secretário da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, aponta três fatores para o destaque do estado: agilidade no licenciamento ambiental, forte defesa sanitária e agropecuária, e incentivos fiscais consistentes.
Do total investido, 45,5% (R$ 333 milhões) foram destinados à promoção da produção agropecuária, incluindo apoio a cadeias produtivas, segurança alimentar e agricultura familiar. Também houve foco na pavimentação de estradas rurais, facilitando o escoamento da produção e o acesso a serviços públicos.
Outros R$ 106,9 milhões foram direcionados ao abastecimento, incluindo a manutenção das Ceasas e programas sociais como o Leite das Crianças e o Compra Direta, que adquire alimentos da agricultura familiar para abastecer instituições sociais.
Somente em investimentos, o Paraná empenhou R$ 339 milhões no semestre — mais que o dobro de 2024 (R$ 148 milhões). Os recursos incluem obras em estradas rurais, aquisição de máquinas por municípios e o programa Irriga Paraná, que visa ampliar em 20% a área irrigada no estado.
Estados que mais investiram na agricultura em 2025 (1º semestre):
- Paraná – R$ 730,9 milhões
- Rio Grande do Sul – R$ 570 milhões
- Santa Catarina – R$ 534 milhões
- São Paulo – R$ 438 milhões
- Bahia – R$ 390 milhões
- Ceará – R$ 374 milhões
- Piauí – R$ 366 milhões
- Minas Gerais – R$ 348 milhões
- Rio de Janeiro – R$ 319 milhões
- Espírito Santo – R$ 301 milhões
