Paraná lidera investimentos na agricultura em 2025

Paraná - O Paraná foi o estado que mais destinou recursos à agricultura no primeiro semestre de 2025, com R$ 730,91 milhões empenhados entre janeiro e junho. O valor supera os repasses de Rio Grande do Sul (R$ 570 milhões), Santa Catarina (R$ 534 milhões) e São Paulo (R$ 438 milhões), segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Os dados fazem parte do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), do Tesouro Nacional. O valor representa um recorde histórico para o período, 28,7% acima do registrado em 2024 (R$ 568 milhões). Em comparação com 2018 (R$ 230,8 milhões), o investimento mais do que triplicou.

Para o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o resultado reforça o compromisso do Paraná com o agronegócio, que representa cerca de 36% do PIB estadual. “São recursos que fortalecem a produção, impulsionam a economia e promovem o desenvolvimento social”, afirmou.

Ortigara destaca que os aportes são resultado de uma gestão fiscal eficiente. “O equilíbrio das contas públicas permite investimentos estratégicos em áreas como o agro, gerando empregos e renda”, disse.

O secretário da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes, aponta três fatores para o destaque do estado: agilidade no licenciamento ambiental, forte defesa sanitária e agropecuária, e incentivos fiscais consistentes.