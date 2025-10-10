Cascavel e Paraná - O mais recente boletim de progresso safra, divulgado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), mostra a evolução do plantio de soja no Brasil, safra 2025/26. Conforme o levantamento, o índice de semeadura já está em 8,2% da área prevista para o Brasil. O Paraná é líder, com 31% da área plantada, à frente do Mato Grosso, com 15,6% e Mato Grosso do Sul, com 5%. Logo na sequência, aparece o estado de São Paulo, com 3%; Minas Gerais, com 1,4% e Goiás, com 1%. Grande parte desse desempenho paranaense é atribuída à região Oeste.

Conforme o Climatempo, há previsão de chuvas mais regulares a partir da segunda quinzena de outubro, panorama favorável para as regiões Centro-Oeste e Sudoeste. Existe ainda a possibilidade de formação de temporais na região Sul do País, provocando uma frente fria, associada ao um ciclone extratropical. Inclusive, há previsão de ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. Esse clima deve avançar ara o Paraná e Santa Catarina e chegar ao Sudeste.

Segundo o Deral (Departamento de Economia Rural), ligado à Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento), o plantio da soja ganhou ritmo em praticamente todas as regiões, com avanço expressivo em áreas onde as chuvas se regularizaram. As condições de umidade no solo são favoráveis, embora em algumas localidades o plantio ainda esteja em ritmo lento devido a precipitações irregulares ou excesso de umidade. Em municípios mais avançados, as lavouras em emergência apresentam bom estabelecimento e vigor. A expectativa é de aceleração significativa das semeaduras nas próximas semanas, consolidando o calendário da safra 2025/26.

Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o engenheiro agrônomo Airton Cittolin, traça um panorama do plantio atual na região Oeste. Segundo ele, atrasou um pouco o plantio, mas ainda estamos em uma época boa para semeadura. Quanto à chuva, ela é considerada boa nessa fase. “A temperatura mais fria não é favorável para o plantio. Para a soja, quanto mais quente, melhor. O clima atual vai a soja se desenvolver de maneira mais lenta, abrindo espaço para o surgimento de pragas”.

Trigo e milho

Por sua vez, a colheita do trigo avança de forma consistente em todo o estado e encontra-se próxima da conclusão em diversas regiões. As produtividades variam conforme os efeitos da estiagem e das geadas, mas, em algumas regiões, os resultados têm superado as expectativas iniciais. Nas áreas remanescentes, o trabalho deve se intensificar à medida que as condições climáticas permitirem.