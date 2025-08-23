Paraná é o 2º em roubos e furtos de maquinário agrícola no Brasil

Paraná - Cascavel – O Paraná ocupa a segunda posição no ranking nacional de roubos e furtos de maquinário agrícola, com 10% das ocorrências registradas no primeiro semestre de 2025, ficando atrás apenas de São Paulo, que concentra 70% dos casos. O levantamento é do Grupo Tracker, empresa de rastreamento presente em 17 estados, e aponta crescimento geral de 37,5% nas ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. A insegurança no campo preocupa, mesmo com os esforços das forças da Segurança Pública do Paraná.

A estatística revela um cenário de alerta para o agronegócio, especialmente em regiões que dependem fortemente da mecanização. Em estados como Maranhão, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, a criminalidade também avança, ampliando o alcance de um problema que vai além da simples perda de patrimônio: compromete diretamente a continuidade da produção agrícola.

Roubos específicos

Os equipamentos roubados não são escolhidos ao acaso. Criminosos têm priorizado tratores, pulverizadores, plantadeiras e caminhonetes — itens que funcionam como o “coração mecânico” da lavoura. Só no caso das picapes, houve alta de 22,8% nas ocorrências. Entre elas, a Hilux a diesel se destaca como o veículo mais visado. De grande valor comercial e reconhecida robustez, passou a ser alvo frequente de clonagem, desmanche para venda de peças ilegais e até utilizada como moeda de troca no Paraguai, país que faz divisa com o Brasil pela região de Foz do Iguaçu.

A escolha não é casual. Assim como o ouro chama atenção em mercados paralelos, máquinas e veículos de alto valor são vistos como ativos fáceis de movimentar e com grande procura, seja para uso direto, seja para abastecer redes ilegais de comércio.

Seguro essencial

Com o avanço da criminalidade, produtores rurais têm buscado no seguro agrícola uma forma de blindar o patrimônio. Mais que cobertura para roubos e furtos, a apólice pode funcionar como amortecedor financeiro, permitindo que a produção siga sem rupturas mesmo diante de imprevistos. Entre as coberturas possíveis, constam: incêndio, raio e explosão; acidentes no transporte das máquinas; colisões, capotagens e tombamentos; danos elétricos e mecânicos por eventos inesperados; e responsabilidade civil em casos de acidentes que causem prejuízos a terceiros.