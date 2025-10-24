A atividade econômica do Estado do Paraná, apresentou expansão de 1,5% em agosto de 2025, em comparação ao mês anterior. Essa taxa, ajustada sazonalmente, é a maior entre os 13 estados pesquisados pelo Banco Central no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR). O estudo foi feito pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e divulgado nesta sexta-feira (24).

O Paraná superou as médias de Rio Grande do Sul (0,64%), São Paulo (-0,03%), Bahia (-0,04%), Rio de Janeiro (-0,27%), Pará (-0,53%), Ceará (-0,62%), Espírito Santo (-0,85%), Pernambuco (-0,89%), Goiás (-1,10%), Santa Catarina (-1,27%), Minas Gerais (-1,36%) e Amazonas (-3,18%).

No confronto com ao resultado nacional, o crescimento paranaense foi três vezes superior, visto que a atividade econômica brasileira avançou 0,40% no período.

O alto desempenho do Paraná pode ser atribuído principalmente à indústria, que contabilizou incremento de 4,2% no seu volume de produção em agosto, na comparação com julho, de acordo com o IBGE. Adicionalmente, a produção estadual de grãos registrou crescimento de 23% em relação à safra de 2024.