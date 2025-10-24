A atividade econômica do Estado do Paraná, apresentou expansão de 1,5% em agosto de 2025, em comparação ao mês anterior. Essa taxa, ajustada sazonalmente, é a maior entre os 13 estados pesquisados pelo Banco Central no Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR). O estudo foi feito pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e divulgado nesta sexta-feira (24).
O Paraná superou as médias de Rio Grande do Sul (0,64%), São Paulo (-0,03%), Bahia (-0,04%), Rio de Janeiro (-0,27%), Pará (-0,53%), Ceará (-0,62%), Espírito Santo (-0,85%), Pernambuco (-0,89%), Goiás (-1,10%), Santa Catarina (-1,27%), Minas Gerais (-1,36%) e Amazonas (-3,18%).
No confronto com ao resultado nacional, o crescimento paranaense foi três vezes superior, visto que a atividade econômica brasileira avançou 0,40% no período.
O alto desempenho do Paraná pode ser atribuído principalmente à indústria, que contabilizou incremento de 4,2% no seu volume de produção em agosto, na comparação com julho, de acordo com o IBGE. Adicionalmente, a produção estadual de grãos registrou crescimento de 23% em relação à safra de 2024.
Ratinho Junior celebra o resultado do Paraná
O governador do Paraná, Ratinho Junior, celebrou o resultado. “Com a menor taxa de desemprego da nossa história e atração de investimentos crescentes, como os leilões da B3 apontaram essa semana, o Paraná continua em franca evolução, com uma economia cada vez mais dinâmica”, afirma.
Segundo Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, a performance da atividade econômica do Estado é resultado do propício ambiente para o desenvolvimento produtivo. “O investimento em infraestrutura, propiciado pelo equilíbrio das contas públicas, o elevado patamar do capital humano, os incentivos governamentais e a competência da classe empresarial explicam os destacados resultados”, analisa.
Ulisses Maia e os ganhos sociais derivados do crescimento econômico
Já o secretário do Planejamento do Paraná, Ulisses Maia, ressalta a prioridade conferida ao bem-estar da população. “No Estado, não há dúvida quanto aos ganhos sociais derivados do crescimento econômico, com a geração de emprego e renda aos paranaenses”, afirma.
Fonte: AEN