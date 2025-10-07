Para Pedro Lupion, da FPA, ministra comete “autofagia” contra o Brasil

Brasil - O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, deputado federal Pedro Lupion, fez duras críticas ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e à condução da ministra Marina Silva em temas relacionados ao agronegócio e à sustentabilidade. Em discurso recente em Brasília, Lupion classificou o ministério como “autofágico”, afirmando que a própria pasta “atua contra os interesses do Brasil”.

“O nosso Ministério do Meio Ambiente é autofágico. A dona (sic) Marina Silva só sai do Brasil para falar mal de nós”, declarou o parlamentar, ao relatar episódios que, segundo ele, têm prejudicado a imagem do País junto a organismos internacionais.

De acordo com Lupion, as manifestações da ministra em encontros fora do País têm provocado reações negativas até mesmo entre diplomatas brasileiros.

“Em cada uma das visitas que ela faz em nome do Estado brasileiro, o chanceler, os embaixadores, o corpo técnico da embaixada entra em desespero, porque sabe que todo o trabalho para desmentir as narrativas vai ser desfeito”, afirmou.

O presidente da FPA relatou que, em reunião com a Comissão de Agricultura e com a Comissária de Meio Ambiente da União Europeia, foram apresentados números oficiais do governo federal que, segundo ele, distorcem a realidade da produção nacional.

“Falando com a comissão de agro e com a comissária de meio ambiente da União Europeia, ela me apresentou o relatório com os números do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, falando que nós produzimos mal, que não respeitamos a lei, que a nossa produção não merece respeito, que descumprimos a legislação ambiental que é a mais rigorosa do mundo. E os dados saem da onde? Daqui”, criticou.

Lupion questionou a forma como informações são encaminhadas a organismos multilaterais, destacando que os indicadores usados pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) para orientar políticas da Comunidade Europeia têm origem em dados repassados por órgãos brasileiros.