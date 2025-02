Para entidades, falta de recursos e juros elevados inviabilizam expansão do agro

Cascavel - Em carta conjunta, 50 entidades do agronegócio brasileiro assinaram um manifesto mostrando o seu descontentamento com as mais recentes medidas anunciadas pelo governo federal de amplo impacto no setor produtivo. A preocupação é notória e todos são uníssonos quanto à relevância de recursos suficientes ao Plano Safra, visando o crescimento sustentável do agro nacional.

Conforme o comunicado, é urgente o aprimoramento estrutural para assegurar recursos para o setor. Essa constatação surgiu principalmente após o anúncio do governo Lula 3 de suspender as linhas de crédito, com juros equalizados para o Plano Safra.

Para as entidades, a previsibilidade e as condições dos recursos do Plano Safra são essenciais para o planejamento das atividades agropecuárias e a interrupção inesperada das linhas de financiamento, gera incertezas que impactam negativamente na produção e na economia do País.

No entendimento do setor produtivo, é indispensável que o Plano Safra disponha de recursos suficientes para atender às necessidades de pequenos, médios e grandes produtores. “O volume de recursos deve estar à altura da importância do agronegócio brasileiro que representa importante parcela do PIB e desempenha papel essencial no abastecimento alimentar do País e do mundo. A escassez de crédito ou a oferta com juros elevados inviabilizam investimentos fundamentais para a modernização e sustentabilidade do setor”, diz um dos trechos da nota.

As entidades de classe do setor produtivo consideram que a construção do Plano Safra 2025/2026 deve começar com antecedência e contar com a participação ativa de representantes do setor agropecuário. “O novo plano precisa estar alinhado ao tamanho e às demandas do agro brasileiro, incorporando políticas que estimulem a inovação, a sustentabilidade e a ampliação dos mercados. Definir diretrizes claras e assegurar recursos adequados são passos essenciais para garantir a continuidade e o crescimento do setor”, conforme mais um trecho do manifesto.