Orçamento expõe contradição na gestão do risco agrícola no Brasil, afirma Apepa

A sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 trouxe à tona um desequilíbrio que preocupa especialistas e lideranças do setor produtivo. Os números revelam um abismo: enquanto o Proagro recebeu uma dotação de R$ 6,618 bilhões, o Programa de Subvenção ao Prêmio do seguro rural (PSR) ficou com apenas R$ 1,017 bilhão.

Para o setor, essa disparidade não é apenas numérica, mas estratégica. O Proagro, embora historicamente importante para o pequeno produtor, tornou-se um gargalo fiscal. Nele, o governo sabe quanto arrecada, mas nunca sabe o quanto terá que desembolsar. Em anos de quebras de safra por eventos climáticos, o Tesouro Nacional é obrigado a realizar aportes extraordinários, transformando o programa em um passivo aberto e imprevisível.

Diferente do Proagro, o seguro rural atua na lógica da transferência de risco. O governo paga uma parte do prêmio (subvenção) e, caso ocorra um desastre climático, quem paga a conta são as seguradoras e resseguradoras privadas.

Lucas Schauff, diretor-técnico da Apepa (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário) alerta para a ineficiência técnica dessa escolha orçamentária. “A lógica atual é inversa ao que se espera de uma gestão moderna. No seguro rural, o custo do Estado é limitado, conhecido e previsível. Já no Proagro, o governo assume o risco total de forma direta. Estamos usando o dinheiro do contribuinte para tapar buracos de prejuízos bilionários acumulados, em vez de investir em um mecanismo onde o risco é transferido para especialistas globais”, afirma Schauff.

O Problema do Contingenciamento e o Retrocesso no Seguro Rural

Além do valor já reduzido para o seguro rural em 2026, o setor convive com o fantasma do contingenciamento. Nos últimos anos, mesmo os valores aprovados próximos de R$ 1 bilhão foram retidos ao longo do ano, impedindo que o recurso chegasse à ponta.