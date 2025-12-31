Cascavel e Paraná - Para fechar em grande estilo o Ano Internacional do Cooperativismo, pela primeira vez na história, uma mulher assume o comando de uma das entidades mais respeitadas do cooperativismo mundial, a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). Em entrevista exclusiva ao Jornal O Paraná, ela fala dessa nova missão e destaca a representatividade da região Oeste no cenário cooperativista nacional.

Formada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – Univali, ela é pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito Civil e Direito Público, e em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos, pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Há 15 anos, trabalha para o fortalecimento do movimento cooperativista e, nessa jornada, ocupou diferentes posições no Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, como a gerência de Relações Institucionais, área que ajudou a consolidar.

Foi a primeira mulher a ocupar os cargos de gerente-geral e superintendente do Sistema OCB, posição que assumiu em setembro de 2021. Em dezembro de 2025, assumiu a presidência executiva do Sistema OCB. Tania também foi eleita, em dezembro de 2024, para a presidência do Instituto Pensar Agropecuária, e é membro do Conselho Superior do Agronegócio (Cosag) da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Em 2021, foi reconhecida como uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro pela revista Forbes. É pioneira em muitas instâncias do cooperativismo e atua diariamente para garantir maior participação feminina em posições de liderança.

Ela sucede Márcio Lopes de Freitas, que esteve à frente da OCB nos últimos anos. Ao falar para O Paraná, ele abordou os desafios enfrentados e destacou a consolidação do cooperativismo como força estratégica para o desenvolvimento do País. “Tivemos desafios enormes, no Brasil e no mundo, mas avançamos de forma consistente na modernização da representação cooperativista e na consolidação do cooperativismo como força estratégica para o desenvolvimento do País”.

O Paraná – Depois de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de superintendente da OCB, como encara agora essa nova missão de ser também a primeira mulher a presidir a OCB?

Tania Zanella – Assumir a presidência executiva do Sistema OCB é uma missão que carrego com enorme senso de responsabilidade e propósito. Ser a primeira mulher nesse papel tem um significado especial, porque mostra que o cooperativismo brasileiro reconhece a força da diversidade e a importância da representatividade. Mas, acima de tudo, encaro esta função como continuidade de um trabalho coletivo. Nada no cooperativismo se constrói de forma individual. Estou aqui para somar, para fortalecer nossa agenda estratégica e para garantir que o setor siga crescendo com modernização, diálogo e visão de futuro — sempre honrando aqueles que abriram o caminho antes de nós.

O Paraná – Desde quando e de que forma o sistema cooperativista passou a fazer parte de sua vida?

Tania Zanella – Minha conexão com o cooperativismo começou cedo, ainda na época em que trabalhava diretamente com produtores rurais e vivenciava de perto os desafios do campo. Venho de uma família cooperativista: cresci em Santa Catarina, onde o movimento faz parte do cotidiano das pessoas e da economia, e meu pai sempre foi cooperado. Foi ali que percebi o quanto a cooperação transformava realidades, fortalecia famílias e gerava oportunidades em que, muitas vezes, o mercado tradicional não chegava. Quando cheguei ao Sistema OCB, em 2008, essa percepção se tornou um compromisso. Passei a atuar diariamente para que mais pessoas experimentassem o impacto positivo desse modelo, que é econômico, social e profundamente humano.

O Paraná – O cooperativismo é um dos modelos mais eficientes relacionados à agricultura e à pecuária. O que precisa ser feito para ficar ainda melhor?