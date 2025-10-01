Oeste possui mais da metade dos casos de raiva no Paraná e Adapar inicia força-tarefa

Cascavel e Paraná - O aumento dos casos de raiva nos municípios da região Oeste voltou a acender o alerta no Estado. Nos últimos meses, os focos da doença cresceram em bovinos e equinos. A doença é transmitida principalmente pela mordida de morcegos hematófagos, o que levou a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) a deflagrar uma força-tarefa. A mobilização reúne médicos-veterinários, técnicos de campo, lideranças rurais e produtores, com ações concentradas em municípios que apresentaram maior vulnerabilidade.

Segundo a Adapar, a prioridade é intensificar a vacinação do rebanho e reforçar medidas de prevenção, já que a raiva não tem cura e representa risco também à saúde humana. Além do prejuízo econômico causado pela morte de animais, a doença figura entre as mais graves zoonoses do mundo.

“Elaboramos uma estratégia de atuação direta nas propriedades, conversando com os produtores, vacinando os animais e monitorando possíveis abrigos de morcegos. A raiva exige vigilância constante e uma resposta rápida para que não se espalhe”, explica Elzira Pierre, chefe da Divisão de Raiva dos Herbívoros e médica-veterinária da Adapar, em entrevista concedida à equipe de reportagem do Jornal O Paraná.

Um Desafio

Embora obrigatória, a vacinação contra a raiva em bovinos, bubalinos, equinos, muares, caprinos e ovinos ainda encontra resistência em algumas localidades, seja por desconhecimento, seja por descuido. Para mudar esse cenário, a força-tarefa tem visitado comunidades rurais, promovendo palestras e oferecendo apoio técnico.

“É fundamental que o produtor entenda que a vacina é a única forma de proteger o rebanho. Uma vez que o animal apresenta sintomas, não há tratamento possível. Estamos falando de salvar vidas e também de preservar a segurança da cadeia produtiva”, reforça Elzira.

A médica-veterinária lembra que a doença se manifesta com sinais neurológicos, agressividade ou paralisia, levando invariavelmente à morte do animal. O diagnóstico, no entanto, só pode ser confirmado por exames laboratoriais.

A ameaça silenciosa dos morcegos

A presença de morcegos hematófagos, transmissores do vírus, é outro foco da operação. Equipes especializadas da Adapar percorrem áreas de mata, rios e edificações abandonadas em busca de colônias. Quando localizados, os abrigos recebem tratamento específico para controle populacional, seguindo normas ambientais que evitam desequilíbrio ecológico.

“Os morcegos fazem parte do ecossistema, mas aqueles que se alimentam de sangue podem transmitir a raiva. O trabalho precisa ser técnico, cuidadoso e contínuo, porque se trata de uma zoonose de alta letalidade”, destaca a chefe da Divisão.

A recomendação é que produtores notifiquem imediatamente a Adapar ao encontrar morcegos em abrigos incomuns, como telhados, forros ou construções desativadas. Essa informação ajuda a mapear os pontos críticos e direcionar a atuação das equipes.

Prejuízos ao campo

O impacto econômico da raiva preocupa autoridades e lideranças rurais. Cada animal perdido representa não apenas o valor do indivíduo, mas a quebra de um ciclo produtivo que envolve leite, carne e genética. Em propriedades de pequeno porte, uma morte pode significar comprometimento significativo da renda familiar.

Além disso, a imagem do Paraná como estado produtor de proteína animal de qualidade também depende da sanidade do rebanho. Por isso, a campanha contra a raiva é considerada estratégica para a economia agropecuária regional.

A força-tarefa envolve, além da Adapar, sindicatos rurais, cooperativas e secretarias municipais de agricultura. A intenção é somar esforços para ampliar a cobertura vacinal e conscientizar a população sobre a gravidade da doença.

“Temos obtido uma resposta positiva dos produtores, que estão cada vez mais atentos à necessidade de vacinar. Mas ainda precisamos avançar para alcançar índices ideais e garantir tranquilidade para toda a região”, observa Elzira.