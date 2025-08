Ocepar: Cooperativismo paranaense é modelo para o Brasil e para o mundo

Paraná - Ao participar da mesa redonda sobre o Cooperativismo do Sul, juntamente com a Basf, Fecoagro e Ocesc, como parte do evento Cada Vez +Basf, evento realizado em Foz do Iguaçu em celebração ao Ano Internacional do Cooperativismo, o superintendente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), Engenheiro Agrônomo Robson Mafioletti, aproveitou a oportunidade para mostrar o motivo de o setor cooperativista paranaense ser modelo não só para o Brasil, mas também para o mundo.

Mafioletti iniciou a sua explanação apresentado números do cooperativismo paranaense em 2024. As 227 cooperativas dos mais diferentes ramos no Estado, respondem pela geração de 146 mil empregos, resultando em um faturamento de R$ 205,6 bilhões e resultados líquidos de R$ 10,8 bilhões. Ao todo, são 4,01 milhões de cooperados, totalizando um investimento na ordem de R$ 6,8 bilhões.

Das 227 cooperativas, a maioria corresponde ao segmento agropecuário (62). Em seguida, crédito (54); saúde (36); transporte (31); infraestrutura (21); trabalho, produção de bens e serviços (16) e consumo (7).

Dentro de um cenário de projeções do Plano Paraná Cooperativo, o desafio até 2023, é chegar a um faturamento de R$ 501 bilhões como parte de um prognóstico realista e R$ 583 bilhões em um cenário otimista. Para ser ter uma dimensão da importância do setor cooperativista para o Paraná, as cooperativas são as maiores empresas em mais de 130 dos 399 municípios paranaenses.