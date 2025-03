O efeito gangorra nos preços do feijão; entenda os motivos

Paraná - Unanimidade nacional, o preço do feijão nas gôndolas dos supermercados tem feito o brasileiro torcer o nariz. Seria reflexo dessa alta geral dos alimentos? Para entender melhor sobre os motivos dessa escalada do preço do feijão, a equipe de reportagem do Jornal O Paraná entrevistou o presidente do Ibrafe (Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses), Marcelo Lüders.

No entendimento do dirigente do Ibrafe, a alta do preço do feijão carioca é um reflexo natural, pois ele já vinha sendo comercializado a um preço muito baixo. Sobre o feijão preto, Lüders explica que no ano passado, os produtores plantaram em demasia em virtude do momento da exportação. “Alertamos na época do produtor para plantar somente no caso da existência de um contrato de comercialização e não por conta do efeito manada”.

Se confirmar a precisão da Conab (Companha Nacional de Abastecimento), o volume de produção do feijão preto vai manter o mercado muito baixo, talvez até com risco para o produtor, informa Marcelo Lüders. “Não haverá aquela valorização tão esperada. A Argentina vai atender os mercados tradicionais que ela mantém vínculo comercial”.

Exportações

No ano passado, o Brasil exportou 90 mil toneladas, realidade bem diferente desse ano. “Em 2024, a Argentina teve uma quebra de safra e nós aproveitamos”. Entretanto, o Brasil começa a aparecer e a entender o mercado internacional. “Por exemplo: o nosso feijão preto não foi bem em todos os mercados, com destaque para o México. Lá, eles preparam o feijão de outra maneira, não em panela de pressão, como estamos acostumados. Os mexicanos usam panela aberta. Lotes de feijão que foram embarcados do Brasil, que tudo é preto, porém, contendo outras variedades da mesma cor, sem uma uniformidade na variedade, quando cozinha com panela aberta, como é o caso do México, um grão fica marrom, outro fica preto, um desmancha e outro fica duro”, relata. Em outros mercados, a aceitação foi bem melhor, como Venezuela.