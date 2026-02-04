Novo pavilhão da agroindústria familiar dobra de tamanho e terá destaque no Show Rural 2026

Cascavel - O novo pavilhão dedicado à Agroindústria Familiar do Show Rural já está pronto e vai receber 80 expositores na edição de 2026. O espaço, que recebeu um investimento de R$ 1,8 milhão, por meio de parceria da cooperativa com a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), teve sua área ampliada de 525 m² para 1.050 m², permitindo que o número de participantes quase dobrasse em relação ao ano anterior, quando recebeu 45 expositores.

A inauguração oficial da nova estrutura está agendada para a próxima segunda-feira (9), primeiro dia do Show Rural, mas o público não precisará esperar para conferir as novidades. As portas do pavilhão já estarão abertas e em pleno funcionamento a partir deste domingo (8). A estratégia visa aproveitar o fluxo antecipado de visitantes que tradicionalmente percorre o parque antes da abertura formal, garantindo aos produtores familiares um dia extra de visibilidade e comercialização.

O secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Márcio Nunes, destaca a importância do novo local para o agronegócio no Estado.

“A agricultura familiar é a base da segurança alimentar do Paraná e precisa, cada vez mais, ocupar espaço nos grandes ambientes do agronegócio, como o Show Rural. O espaço maior simboliza o fortalecimento do pequeno produtor, amplia o desenvolvimento regional e melhora diretamente a vida das famílias rurais”, diz.

A ampliação do pavilhão também reflete o compromisso do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) em oferecer mais conforto e visibilidade para a agroindústria. No local, o público encontrará uma diversidade de produtos que passam por rigorosos processos de qualidade, desde queijos e embutidos até conservas e artesanatos. Com mais área de exposição, aumentam as possibilidades de negócios e contratos, consolidando a presença desses produtores no que é considerado o maior evento de tecnologia agropecuária da América Latina.