Novo pavilhão da agroindústria familiar dobra de tamanho e terá destaque no Show Rural 2026

Cascavel - O novo pavilhão dedicado à Agroindústria Familiar do Show Rural já está pronto e vai receber 80 expositores na edição de 2026. O espaço, que recebeu um investimento de R$ 1,8 milhão, por meio de parceria da cooperativa com a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), teve sua área ampliada de 525 m² para 1.050 m², permitindo que o número de participantes quase dobrasse em relação ao ano anterior, quando recebeu 45 expositores.
A inauguração oficial da nova estrutura está agendada para a próxima segunda-feira (9), primeiro dia do Show Rural, mas o público não precisará esperar para conferir as novidades. As portas do pavilhão já estarão abertas e em pleno funcionamento a partir deste domingo (8). A estratégia visa aproveitar o fluxo antecipado de visitantes que tradicionalmente percorre o parque antes da abertura formal, garantindo aos produtores familiares um dia extra de visibilidade e comercialização.
O secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Márcio Nunes, destaca a importância do novo local para o agronegócio no Estado.
“A agricultura familiar é a base da segurança alimentar do Paraná e precisa, cada vez mais, ocupar espaço nos grandes ambientes do agronegócio, como o Show Rural. O espaço maior simboliza o fortalecimento do pequeno produtor, amplia o desenvolvimento regional e melhora diretamente a vida das famílias rurais”, diz.
A ampliação do pavilhão também reflete o compromisso do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) em oferecer mais conforto e visibilidade para a agroindústria. No local, o público encontrará uma diversidade de produtos que passam por rigorosos processos de qualidade, desde queijos e embutidos até conservas e artesanatos. Com mais área de exposição, aumentam as possibilidades de negócios e contratos, consolidando a presença desses produtores no que é considerado o maior evento de tecnologia agropecuária da América Latina.
“Além da nova infraestrutura, outra novidade importante é a adoção do nome Feira Sabores do Paraná neste espaço. O Show Rural inaugura as edições da feira pelo Interior do Estado. Essa iniciativa é estratégica porque consolida a identidade dos produtos paranaenses e fortalece o vínculo entre produtores e consumidores na região”, explica a coordenadora de agroindústria do IDR-Paraná, Karolline Marques.
Toda mobilização dos expositores, o processo de inscrição, seleção, organização e administração do espaço da agricultura familiar, no Show Rural, foi organizada pelas equipes do Seagri, com o apoio da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep). Com mais área de exposição e mais expositores, aumentam as possibilidades de negócios, vendas e contratos. O ambiente também favorece a inovação ao aproximar os produtores de tecnologias, instituições de pesquisa e empresas do setor, ampliando a visibilidade do segmento.
Esta edição do Show Rural Coopavel ocorrerá de 9 a 13 de fevereiro de 2026, em Cascavel. O evento é anual e costuma reunir centenas de expositores, nacionais e estrangeiros, em uma área que ultrapassa 720 mil m². Segundo a Coopavel, na edição anterior, mais de 400 mil pessoas foram recebidas em apenas cinco dias, com movimentação financeira superior a R$ 7 bilhões.
Fonte: AEN