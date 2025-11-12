Cascavel e Paraná - O agronegócio brasileiro vive uma era de alta produtividade e tecnologia, mas por trás da imagem de sucesso há um fenômeno silencioso e preocupante que vem redesenhando a vida no interior: o chamado “novo êxodo rural”.

Diferente do movimento clássico das décadas passadas, em que famílias migravam para as cidades em busca de emprego, a nova saída do campo tem origem econômica e estrutural. Pequenos e médios produtores rurais enfrentam dificuldades para manter a atividade viável diante da mecanização crescente e necessidade de investimentos; da falta de sucessores e dos altos custos de produção.

Foto: Ilustração/IA

O engenheiro agrônomo e sócio da empresa PlantPlan, Leonardo Galafassi, observa que o problema está na equação entre tecnologia e escala. “Hoje, a agricultura moderna exige grandes áreas para diluir os custos de máquinas como plantadeiras, pulverizadores e colheitadeiras. Para o produtor com 30 ou 50 alqueires, investir em equipamentos de alto valor é economicamente inviável”, explica.

Segundo ele, o dilema se agrava quando há interesse dos filhos em permanecer na atividade rural. “Se há mais de uma família envolvida na propriedade, aumenta a necessidade de área para sustentar todos, pagar a tecnificação e manter o negócio rentável. Essa conta simplesmente não fecha”.

Diante disso, muitos produtores optam por arrendar terras vizinhas para alcançar a escala necessária. O valor médio do arrendamento na região de Cascavel chega a 60 sacas de soja por alqueire ao ano, o que garante continuidade à produção, mas com margens cada vez mais esmagadas. “O arrendamento é, muitas vezes, a única forma de seguir no campo sem comprometer o fluxo de caixa. O problema é que essa solução, a longo prazo, pode se tornar um círculo vicioso: o produtor cresce na área, mas não necessariamente no lucro”, afirma Galafassi.