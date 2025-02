No Oeste: Calor extremo ameaça lavouras e traz riscos ao milho 2ª safra

Paraná - A onda de calor extremo não tem impacto só para quem é obrigado a trabalhar debaixo de um sol de mais de 30 graus e a saúde que precisa de mais atenção para evitar a desidratação e problemas com a pele. A grande preocupação também é com a quebra de produtividade no campo, o que ocasionaria prejuízos milionários para o setor. O grande temor é para um fenômeno parecido com o registrado na safra 2021/22, em que a estiagem castigou severamente a região Sul do Brasil, em especial, o Paraná.

Solo Paranaense

Naquela ocasião, as perdas somente em solo paranaense superaram a cifra dos US$ 6 bilhões. Somando os estados do Sul mais o Mato Grosso, esse número sobe para US$ 15 bilhões. Os cálculos são do chefe da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno, que repassou estes dadios em entrevista exclusiva concedida ao Jornal O Paraná, na última semana, durante o Show Rural.

A NOAA, agência climática norte-americana informou que o fenômeno La Niña tende a acabar no mês de abril. Após um período de neutralidade climática, a estimativa agora gira em torno de uma segunda La Niña ainda neste ano. Eis o motivo para as altas temperaturas registradas nos últimos dias.

Neste início de semana, Marco Antonio dos Santos, do Rural Clima, faz coro à declaração do chefe da Embrapa Soja. “Se realmente os prognósticos das intensas ondas de calor se confirmarem, será uma repetição da terrível seca enfrentada na safra 2021/22, ou seja, uma quebra significativa, não somente no Rio Grande do Sul, mas no Paraná e Santa Catarina e toda a América do Sul”.

Em alerta

Se esse cenário se confirmar, tende a ser um desastre para a Região Sul e uma mega safra nas regiões centrais e Norte do Brasil. “Lógico que ainda está muito cedo para afirmar de fato essa La Niña. Porque quando você olha projeções bem mais estendidas, há uma tendência até de que o verão de 2026 possa ser formado por um El Niño”. A La Niña perpetua até pelo menos a primavera de 2025. “O El Niño está começando a ganhar um pouquinho de força. Então precisamos ficar de olho, mas caso isso se confirme de fato é extremamente preocupante, principalmente para o Sul do Brasil”, destaca o diretor do Rural Clima.