Cascavel e Paraná - O lançamento de novas tecnologias da Embrapa durante o Show Rural Coopavel 2026, em Cascavel, ganhou um significado ainda mais simbólico ao ocorrer em 10 de fevereiro, data em que se celebra o Dia Mundial do Feijão. Alimento essencial na mesa do brasileiro e componente histórico da cultura alimentar do País, o feijão representa não apenas tradição, mas também segurança nutricional, renda no campo e relevância estratégica dentro do sistema agrícola nacional. Nesse contexto, a apresentação de quatro novas cultivares reforça o papel da ciência na manutenção e no avanço de uma das cadeias produtivas mais importantes do Brasil.

Na solenidade realizada na Vitrine de Tecnologias da Embrapa, foram lançadas as cultivares BRS ELO FC424, BRS ELO FC429, BRS FP426 e BRS FP327, além da publicação Tecnologia de Aplicação de Pesticidas. Houve ainda a entrega simbólica do material técnico ao superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Paraná, Almir Gnoatto, e das novas variedades ao vice-governador, Darci Piana, seguida de degustação de caldo de feijão preparado com os grãos recém-lançados — gesto que uniu ciência, produção e cultura alimentar.

Durante seu pronunciamento, Darci Piana destacou o papel estratégico da Embrapa no desenvolvimento da agricultura brasileira. Segundo ele, os avanços observados no campo são resultado direto de investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação, capazes de ampliar produtividade, sustentabilidade e competitividade em todas as regiões produtoras.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, também ressaltou a relevância da pesquisa agropecuária e defendeu maior valorização institucional da Embrapa, considerada por ele a principal empresa de pesquisa do setor no País e guardiã do maior banco genético brasileiro. Para Grolli, reconhecer a ciência como ativo estratégico é fundamental para garantir segurança alimentar, evolução tecnológica e protagonismo internacional do agronegócio nacional.