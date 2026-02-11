Cascavel - O Show Rural Coopavel 2026 bateu recorde de público nesta quarta-feira (11). De acordo com a assessoria do evento, 115.088 pessoas passaram pelo parque tecnológico ao longo do dia — o maior número já registrado em um único dia na história da feira, que está em sua 38ª edição.

Com o resultado desta quarta, o público acumulado nos três primeiros dias do evento chega a 274.514 visitantes.