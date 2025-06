Movimentação do MST aumenta tensão e insegurança no campo

Cascavel e Paraná - A movimentação de membros do MST na região Noroeste acendeu o sinal de alerta em todo o Paraná e também na região Oeste. Na quinta-feira (5), o Movimento dos Sem-Terra iniciou a montagem de um QG em uma propriedade rural, na Estrada Divisora, pertencente a Umuarama. De acordo com informações obtidas junto a líderes do MST, a implantação do acampamento não tem a finalidade de produzir na área, mas pressionar o governo a desapropriar terras.

Foto: Danilo Martins/O Bemdito

Conforme o comando da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento na área, os sem-terra estariam dentro de uma área de assentamento, aguardando a liberação por parte do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), de 400 alqueires da Fazenda Pico Juazeiro, para fins de reforma agrária. O processo para saber se essa área é ou não produtiva, estão sob a análise do órgão federal. Essa área de 400 alqueires fica a 15 quilômetros de distância do assentamento em que os sem-terra montaram o QG.

“SEM INVASÃO”

Com base no estatuto interno do MST, entidade que é ‘organizada’, mas não tem personalidade jurídica, para conseguir se beneficiar de uma área sob análise do Incra, é preciso que os membros estejam nas proximidades da área e dentro dos limites do município. Em conversa com as autoridades de segurança, o MST garantiu que não irá invadir propriedades e somente está aguardando os trâmites legais do Incra com relação à Fazenda Pico Juazeiro. Até o fechamento dessa edição, 100 pessoas já estavam abrigadas na área de assentamento.

A Polícia Militar divulgou nota, assinada pelo tenente-coronel Claudio Roberto, do 25º Batalhão de Polícia Militar de Umuarama, salientando que a área estava ocupada por cerca de 30 pessoas apenas, todos integrantes do MST, e que se trata se de área já desapropriada, fato que foi apurado apenas depois de uma conversa com o antigo proprietário. “Mantivemos contato telefônico com a liderança que informou não ser o objetivo deles invadirem propriedades particulares e aguardarão o Incra desapropriar outra propriedade para que possam ocupar legalmente”, disse o comandante.