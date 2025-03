Ministério da Agricultura começa a usar drones para fiscalizar as lavouras

Para o Ministério da Agricultura, o uso de drones garante um trabalho mais ágil e reduz a exposição dos servidores a condições adversas e encurta os deslocamentos. As informações captadas pelos drones envolvem medições, possibilitando um comparativo do que está no campo com os dados apresentados pela empresa fiscalizada. Na outra ponta, o servidor acompanha de perto toda a parte documental.

Os ensaios com Organismos Geneticamente Modificados dependem de regulamentação. É preciso ainda se ater às medidas de biossegurança aprovados pela comissão técnica nacional, envolvendo as delimitações e dimensionamento de áreas de cultivo.

Cascavel - O Ministério da Agricultura acaba de iniciar os primeiros testes envolvendo a fiscalização de áreas por meio de drones. O uso da tecnologia no campo é resultado de uma capacitação envolvendo servidores do Mapa do estado de São Paulo. A aeronave não tripulada sobrevoou uma área de cana-de-açúcar geneticamente modificada. Importante ressaltar que este produto ainda não conta com autorização para ser explorado comercialmente.

A primeira operação na região de Campinas contou com a participação de três servidores. De acordo com a chefe regional do Ministério da Agricultura, Patrícia Schober, é fundamental incorporar as ações do ministério às tecnologias para embasar tecnicamente o trabalho dos auditores fiscais.

É importante ressaltar que todas as operações envolvendo os drones têm o conhecimento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. “O uso de drones na fiscalização de OGM torna a ação mais ágil e eficaz, além de permitir registros importantes para esse tipo de fiscalização. Como o Mapa em São Paulo tem um especialista no assunto e os equipamentos disponíveis, seria um erro não incorporar a tecnologia a esse tipo de ação”.

Mais dois drones devem ser enviados para a unidade do Ministério da Agricultura, em São Paulo. Uma delas conta com um sensor termal, capaz de permitir a variação de temperatura das plantas e inclusive em operações noturnas de fiscalização.