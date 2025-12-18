Paraná - O avanço consistente do milho, sustentado pela forte demanda interna e pelo dinamismo da cadeia de proteínas animais, marca o encerramento de 2025 no setor agrícola paranaense. Esse é o principal destaque da última Previsão Subjetiva de Safra (PSS) e do Boletim Conjuntural do ano, divulgados pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).
Os levantamentos indicam um produtor atento ao cenário, focado em eficiência produtiva, ajustes estratégicos de área e decisões cada vez mais alinhadas às condições climáticas e sinais de mercado.
Por ser o último levantamento do ano, a PSS de dezembro tem papel estratégico ao apresentar as primeiras estimativas da segunda safra 2025/2026, especialmente de milho e feijão. Os dados mostram estabilidade nas áreas da primeira safra e confirmam, na segunda safra, a consolidação do milho como cultura em expansão, o que ocorre com redução na área de feijão.
A tendência apontada é de fortalecimento contínuo do milho, que deve se firmar, nos próximos anos, como a principal cultura do Paraná em volume produzido, aproximando-se e até superando a soja, que segue como base da primeira safra.
A força do milho está diretamente associada à ampliação da demanda. Além do uso tradicional para ração nas cadeias de frango, suínos, bovinos e piscicultura, o cereal se destaca pela elevada produtividade por hectare e pela ampla versatilidade de aproveitamento industrial, o que amplia suas oportunidades de mercado.
As estimativas preliminares da PSS indicam crescimento próximo de 1% na área de milho da segunda safra, que deve alcançar cerca de 2,84 milhões de hectares, consolidando um novo recorde estadual. A produção é estimada, neste momento, em aproximadamente 17,4 milhões de toneladas, volume elevado, ainda que ligeiramente inferior ao da safra excepcional do ciclo anterior, de 17,63 milhões de toneladas.
O Deral ressalta que o resultado final dependerá do desempenho da soja nas próximas semanas, especialmente no Oeste do Estado, pois o bom andamento da colheita contribui para o melhor aproveitamento da janela de plantio do milho.
A soja, mesmo diante de desafios climáticos pontuais e de um ciclo mais longo em algumas regiões, mantém expectativa de boa produtividade na maior parte do Paraná. O milho da primeira safra também apresenta desempenho promissor, beneficiado por seu ciclo mais extenso e maior capacidade de resposta às condições climáticas, o que reforça a perspectiva de resultados acima da média.
A mandioca segue como destaque no campo paranaense. O Paraná lidera a produção nacional destinada à indústria, enquanto o Pará se sobressai no volume total, voltado principalmente ao consumo humano. A expectativa inicial era de alta produção, baseada em boa produtividade, mas um período mais seco dificultou a colheita e levou ao ajuste da área efetivamente colhida, com parte das lavouras mantida para dois ciclos. Ainda assim, os preços permaneceram relativamente ajustados, contribuindo para o equilíbrio do mercado.
BOLETIM CONJUNTURAL
Na sequência da PSS, o último Boletim Conjuntural de 2025 detalha a situação das principais cadeias agropecuárias do Estado e reforça um cenário de ajustes, resiliência e oportunidades.
MILHO
O boletim confirma a expectativa de área recorde na segunda safra 2025/26. Mesmo diante de custos de produção mais elevados e preços ao produtor em patamar mais ajustado, o cenário reforça a importância do planejamento e da eficiência produtiva, com o milho mantendo papel central na estratégia do produtor paranaense.
FEIJÃO
O potencial produtivo do Paraná para o ciclo 2025/26 é estimado em 745 mil toneladas. A redução de área nas três safras reflete um movimento de ajuste do setor, com produtores buscando maior equilíbrio econômico e melhor adequação às condições de mercado.
SUÍNOS
O Paraná registrou, no terceiro trimestre de 2025, crescimento recorde na produção de carne suína, com aumento expressivo do abate e das exportações. O desempenho reforça a liderança do Estado e amplia a oferta ao mercado interno, consolidando sua posição como principal fornecedor nacional.
BOVINOS
No setor leiteiro, mudanças regulatórias recentes fortaleceram o ambiente institucional e buscaram dar maior segurança ao produtor paranaense. Embora os preços sigam influenciados pela dinâmica de oferta, as medidas contribuem para maior previsibilidade e organização do mercado.
FRANGO
A avicultura paranaense mantém a liderança nacional. Apesar de custos ainda elevados e leve retração nas exportações, o mercado interno segue absorvendo volumes crescentes, e as projeções indicam expansão moderada e sustentada da produção nos próximos anos.
OVOS
As exportações brasileiras de ovos registram crescimento expressivo em 2025, tanto em volume quanto em receita. Mesmo com impactos de tarifas internacionais, o setor tem ampliado mercados, diversificado destinos e preservado a rentabilidade.
PERUS
A produção e a exportação de carne de peru seguem concentradas na Região Sul. Em 2025, o Paraná ampliou receita e participação nas exportações, impulsionado pela valorização dos preços internacionais e pelo fortalecimento da demanda externa.
MEL
O setor apícola enfrenta um ambiente desafiador no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos. Ainda assim, a valorização dos preços garantiu aumento de receita, mantendo o Paraná entre os principais exportadores de mel do país e demonstrando a capacidade de adaptação do setor.
Fonte: AEN