Mesmo sob pressão do clima e do mercado, cooperativismo segue sustentando

Cascavel e Paraná - Cascavel – A sucessão de frustrações enfrentadas ao longo de 2025, seja por problemas climáticos, seja pela ausência de políticas mais efetivas de amparo e incentivo ao campo por parte do governo federal, encontra um alento para agricultores integrados ao sistema cooperativista no Paraná. O alívio vem por meio das sobras tradicionalmente distribuídas pelas cooperativas no fechamento dos ciclos.

Somente a Coamo, maior cooperativa da América Latina, com sede em Campo Mourão, distribuiu R$ 263 milhões aos cooperados, valor 7,8% superior ao repassado em 2024. Já a Coopavel, com sede em Cascavel, anunciou faturamento de R$ 6,2 bilhões e garantiu a distribuição de R$ 65,8 milhões em sobras aos seus 8,2 mil cooperados. Em um estado cuja economia pulsa no ritmo do campo, da indústria e dos serviços, o cooperativismo deixou de ser apenas um modelo de organização para se consolidar como uma das principais forças de desenvolvimento.

De acordo com dados apresentados pelo superintendente da Ocepar (Organização das Cooperativas do Estado do Paraná), Robson Mafioletti, o Paraná conta com 227 cooperativas atuando em diferentes ramos da economia. Juntas, elas empregam diretamente 146 mil pessoas, reúnem 4,01 milhões de cooperados e alcançaram faturamento histórico de R$ 205,6 bilhões em 2024. O resultado líquido somou R$ 10,8 bilhões, acompanhado de investimentos de R$ 6,8 bilhões ao longo do ano.

O cooperativismo paranaense é diversificado, mas mantém raízes profundas no campo. Das 227 cooperativas, 62 pertencem ao ramo agropecuário, seguidas por crédito (54), saúde (36), transporte (31), infraestrutura (21), trabalho, produção de bens e serviços (16) e consumo (7). Esse conjunto faz das cooperativas as maiores empresas em mais de 130 dos 399 municípios do Paraná, evidenciando seu papel estratégico na interiorização do desenvolvimento econômico.

Força estadual

A força do cooperativismo também se reflete diretamente na produção agropecuária. As cooperativas respondem por 68% da soja, 69% do milho, 69% do trigo e 43% do leite produzido no Paraná. Na proteína animal, a participação é igualmente expressiva: 46% dos suínos, 48% do frango e 30% do peixe. No total, o sistema concentra cerca de 65% da produção de grãos e 45% das carnes e lácteos do Estado.

Por trás desses volumes estão milhares de produtores rurais, em sua maioria pequenos e médios. O perfil do cooperado revela propriedades com área média de até 48 hectares. Imóveis com menos de 10 hectares representam 46% do total, enquanto aqueles entre 10 e 100 hectares correspondem a outros 46%. Ao todo, 92% das propriedades rurais do Paraná possuem menos de 100 hectares, reforçando o papel das cooperativas como instrumento de inclusão produtiva, ganho de escala e competitividade.

Metas ambiciosas

Olhando para o futuro, o Plano Paraná Cooperativo estabelece metas ambiciosas. O desafio é alcançar, até 2033, um faturamento de R$ 501 bilhões em um cenário considerado realista, podendo chegar a R$ 583 bilhões em uma projeção otimista.

Coopavel, cenário econômico desafiador

A Coopavel fechou 2025 com números que consolidam sua posição entre as maiores cooperativas agroindustriais do País. O faturamento deve atingir R$ 6,2 bilhões, frente aos R$ 5,3 bilhões registrados em 2024, um crescimento de 18%. O desempenho chama atenção ao ser comparado ao avanço da economia brasileira, cuja previsão de crescimento do PIB é de 2,2% no período.

Segundo o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, o resultado demonstra a solidez do modelo cooperativista e a capacidade de expansão da cooperativa mesmo em um cenário econômico desafiador. “Crescemos praticamente oito vezes mais que o PIB brasileiro. Isso mostra que a Coopavel está no caminho certo, com gestão eficiente, investimentos estratégicos e forte participação dos cooperados”, afirma.

Além do avanço no faturamento, a cooperativa ampliou sua presença em diversos segmentos, com crescimento da participação nos setores de carnes, grãos e comercialização de insumos. Entre os principais investimentos recentes estão a aquisição de dois complexos de armazenagem no Sudoeste do Paraná, a compra de um moinho de trigo na mesma região, um frigorífico de peixes em Cascavel e a ampliação de 250 mil toneladas na capacidade de armazenagem.

Na área de proteínas animais, a expansão também é significativa. Atualmente, a Coopavel abate cerca de 270 mil aves por dia. A projeção é chegar a 290 mil aves diárias em 2026 e alcançar 320 mil em 2027, além de crescimento previsto em outras cadeias de carnes.

R$ 65,8 milhões

O balanço financeiro indica resultado positivo superior a R$ 140 milhões, permitindo a distribuição de R$ 65,8 milhões aos cooperados. Hoje, a cooperativa conta com aproximadamente 8,2 mil produtores integrados. Para o presidente, os números refletem um trabalho coletivo.

Copacol: Sobras de R$ 221 mi

Com a superação de desafios e metas alcançadas, a Copacol mantém essa tradição que acelera esse contínuo ciclo de prosperidade e realiza a antecipação do pagamento das sobras, complementações e juros capital que alcançaram R$ 221 milhões em 2025.

O anúncio do montante foi feito pelo diretor-presidente, Valter Pitol, durante Reunião Conjunta que reuniu os cooperados na cidade sede da Cooperativa, em Cafelândia. O valor será pago em duas etapas: a primeira parcela foi depositada nas contas dos cooperados dia 12 de dezembro e a segunda após a AGO (Assembleia Geral Ordinária), em 30 de janeiro de 2026. Além do total distribuído, a Cooperativa terá uma reserva de R$ 180 milhões à avicultura e R$ 20 milhões à suinocultura.