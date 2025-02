Mesmo com China comprando menos, exportações de carne bovina crescem

As importações de carne bovina pela China diminuíram em janeiro, mas, mesmo assim, as exportações totais do produto cresceram 5% no volume e 11% na receita, informa a Associação Brasileira de Frigoríficos, com base nos dados compilados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Em janeiro de 2024 a China, nosso maior cliente, comprou 97.056 toneladas, com receita de US$ 427,4 milhões e em janeiro de 2025 as aquisições caíram para 91.185 toneladas, com receita de US$ 448,9 milhões. Com isso, a participação relativa das vendas para a China caiu de 41,3% em 2024 para 37% em 2025, em volume, e de 46% para 43,4% em receitas.

A diversificação de clientes da carne bovina brasileira que vem ocorrendo nos últimos anos levou a exportação total (somadas carnes in natura e carnes processadas) para 246.762 toneladas que proporcionaram uma receita de US 1,035 bilhão em 2025, contra a movimentação de 234.146 toneladas e receita de US$ 930,1 milhões de janeiro de 2024. O preço médio pago pela carne brasileira também subiu em janeiro. Em 2024, ele foi de US$3.955 e em 2025 alcançou a US$ 4.196 por tonelada.

Os Estados Unidos continuam ampliando suas aquisições de carne bovina brasileira e ocuparam o segundo lugar entre os maiores importadores. Em janeiro de 2024 foram 49.723 toneladas com receita de US$ 147,2 milhões e participação de 15,8% na movimentação total. Em janeiro de 2025 a movimentação foi a 58.997 toneladas (+ 23,9%) e a receita US$ 146,4 milhões (-0,6%).