Mercado do boi gordo sente a pressão da oferta e limita reação nos preços da arroba

Cascavel e Paraná - O mês de agosto foi marcado por um mercado de boi gordo pressionado pela maior oferta de animais, cenário que se estende para setembro e mantém os preços da arroba contidos. Apesar do bom desempenho das exportações brasileiras de carne bovina, a realidade interna segue ditada pelo volume elevado de confinamentos e pelo enfraquecimento do consumo doméstico.

“O mercado ficou um pouco pressionado em agosto, e isso inibiu o preço da arroba devido à oferta de animais”, analisa Roberto Barcellos, consultor e uma das principais autoridades em carnes no Brasil, em entrevista concedida com exclusividade ao Jornal O Paraná, em recente viagem feita ao Canadá na companhia do presidente da Padrão Beef, Lindonez Rizzotto.

Segundo Barcellos, a maior parte do gado ofertado tem origem em confinamentos ou em lotes vindos das pastagens, fator que amplia a disponibilidade e sustenta a atual fase de preços acomodados.

Na avaliação de Barcellos, mesmo com recordes nas exportações, a indústria tem conseguido alongar suas escalas de abate, aproveitando-se do aumento na quantidade de animais terminados. “Não acredito em alta de preço em função da escala alongada das indústrias, devido ao maior número de animais confinados. Nesses níveis, ainda é viável para o confinador, e vemos um movimento muito grande de confinamentos operando em sua capacidade máxima. Isso vai pressionar o preço”, explica.

Tarifaço: Volatilidade no comércio exterior

O consultor lembra ainda que a volatilidade recente no comércio internacional, com o chamado tarifaço, gerou um breve susto no setor, mas sem impacto duradouro. “Imaginamos que iríamos perder mercado, e a indústria se aproveitou desse receio dos pecuaristas para alongar as escalas. Mas logo percebemos o retorno aos preços originais. Hoje, 35% da produção vai para exportação, mas é o mercado interno que continua determinando os preços — e ele está sem poder de compra”, destaca.