Mercado do boi apresenta sinal positivo aos produtores do Oeste

Cascavel - O mercado do boi em 2025 apresenta sinais positivos para os produtores, refletindo uma recuperação que começou no segundo semestre de 2024. O preço da arroba do boi registrou uma alta significativa, impulsionada pela melhoria nas condições do mercado global e pelos ajustes econômicos internos. “Tivemos uma alta bastante significativa a partir da metade do ano passado e isso ainda está refletindo“, diz o presidente da Padrão Beef, agropecuarista Lindonez Rizzotto, destacando a continuidade dos efeitos dessa valorização.

Na região Oeste, o preço da arroba do boi oscila entre R$ 308 e R$ 315, uma recuperação considerável se comparada ao início de 2024, quando os valores estavam baixos, em torno de R$ 220 no começo do ano anterior. Rizzotto observa que, no segundo semestre, o preço reagiu chegando ao patamar de R$ 330, gerando um ajuste nas contas do produtor por consequência do elevado custo dos insumos. Esse seria um dos motivos da recuperação e o impacto dessa alta nos números do setor.

Este cenário de melhoria dos preços marca o início de 2025, um ano que começou com o mercado mais estabilizado. No entanto, as margens ainda não são as ideais para muitos produtores. As expectativas são de que o mercado se mantenha no azul, mas a competição e os custos elevados continuam sendo desafios que exigem uma gestão estratégica. “O desafio é o de ter um ano favorável em relação ao mercado do boi, porém, com a margem ainda não adequada“, afirma Rizzotto, refletindo sobre as condições atuais e o cenário desafiador para o agropecuarista brasileiro.

Demanda e tecnologia

A demanda por carne bovina brasileira segue crescente, consolidando o país como líder mundial nas exportações desse produto. Em 2024, o Brasil superou os Estados Unidos, tornando-se o maior exportador de carne bovina in natura. O Brasil, com uma estimativa de 220 milhões de cabeças de gado, ultrapassou os Estados Unidos, detentor de 90 milhões de cabeças de gado, destacando a capacidade do Brasil de suprir uma demanda global em expansão.

O presidente da Padrão Beef observa que a tecnologia no campo tem sido um diferencial importante nesse crescimento: “A nossa tecnologia está melhorando e consequentemente, o nosso produtor tem conseguindo obter melhores resultados no campo, ao utilizar as ferramentas disponíveis dentro do contexto de inovação“.

Exportação

O Brasil exportou, no ano passado, 10 milhões de toneladas de carne bovina in natura. Hoje, são exportadas 2 mil toneladas por dia. A expectativa para 2025 é de um aumento de 6,3% nas exportações, reflexo da crescente procura por carne bovina brasileira nos mercados internacionais. Os destinos mais relevantes para essa carne são os países do Oriente Médio, Europa e também os Estados Unidos, com destaque para a diversificação de mercados consumidores. A ampliação das exportações de carne tem gerado um cenário de otimismo, especialmente no setor produtivo que se beneficia dessa dinâmica global.