Cascavel e Paraná - O mercado de grãos entra no último trimestre do ano sob um cenário de estabilidade nos preços e com a confirmação de uma safra americana robusta. Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, o consultor de riscos da StoneX, Leonardo Martini, avalia que os fundamentos atuais apontam para um ambiente de abundância de oferta global e pouca margem para altas expressivas, ao menos no curto prazo. “Setembro terminou com a confirmação da safra americana, iniciando a colheita por lá de soja e milho, uma safra com poucos problemas. É novamente uma colheita muito boa vinda dos Estados Unidos. Agora é ver se o grão no silo vai refletir o que o mercado esperava”, observa.

Segundo ele, embora as cotações tenham oscilado nas últimas semanas, os reflexos no mercado físico foram moderados. “A gente viu o mercado oscilando, mas sinceramente o reflexo no físico não foi tão grande assim, porque tivemos Chicago caindo e o prêmio subindo, depois Chicago subindo e o prêmio caindo. Então, o preço em si não refletiu tanto assim. O dólar é que vem pesando mais e trazendo um reflexo negativo, fazendo o produtor segurar o grão, tanto de soja quanto de milho”, explica Martini.

O especialista lembra que o momento também é marcado por um comportamento sazonal do produtor brasileiro, que tende a reter o produto no armazém no fim do ano. “É o período em que o produtor segura mais, até por conta de imposto de renda e porque o foco agora é o plantio. A comercialização vem acontecendo mais lentamente”, analisa.

Volatilidade menor do que o esperado

Apesar das incertezas externas e das oscilações diárias nas bolsas, o comportamento do mercado ao longo de 2025 tem sido mais estável do que se imaginava. “É um ano de volatilidade, sim, mas talvez menos do que esperávamos. Se você olhar o preço do balcão ao produtor, ele está basicamente no mesmo nível do começo do ano. Oscilou, oscilou, mas o saldo é um preço mais lateralizado do que imaginávamos diante de tanta volatilidade”, explica.

Com o plantio em andamento, a atenção do produtor agora se volta às condições climáticas. “A nossa expectativa é colher novamente uma safra gigantesca, na casa dos 180 milhões de toneladas no Brasil. Estamos com um começo de safra muito bom, apesar desses dias mais quentes e secos. Se você olhar, é uma safra que começa melhor que a do ano passado, porque tivemos mais umidade e as chuvas se alongaram mais”, afirma Martini.

Segundo ele, os mapas climáticos indicam o retorno das precipitações nas próximas semanas, o que tende a favorecer o desenvolvimento das lavouras. “Os mapas até janeiro e fevereiro mostram muita chuva acumulada, o que é ótimo para soja e milho. A gente não vê problema, a não ser que esses mapas mudem. O produtor está fazendo a parte dele, está plantando, e temos tudo para que o cenário se concretize”, completa.

Entre as notícias recentes que movimentaram o mercado, Martini destaca o relatório trimestral de estoques dos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado. “Os estoques americanos ficaram um pouco aquém do que o mercado projetava, e isso trouxe um reflexo positivo para os preços em Chicago. Mostra que a demanda interna americana pela soja para esmagamento segue muito forte, impulsionada pela produção de biodiesel”, comenta.