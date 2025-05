Maior produtor de frangos do Brasil, Paraná reforça ações de vigilância

A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) foi comunicada oficialmente, na sexta-feira (16), pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, da confirmação de um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Até o fechamento desta edição, não havia registros de casos suspeitos ou confirmados no Paraná, com chances bastante remotas.

O Governo do Paraná impõe protocolos rígidos de controle, reforça a necessidade de vigilância constante e da aplicação de medidas de biosseguridade. O Estado mantém um sistema de vigilância em aves silvestres, estabelecimentos comerciais e de subsistência, além de promover a capacitação contínua dos servidores da Adapar. Uma nota técnica da Adapar também reforça que a Influenza Aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, sendo segura a ingestão desses alimentos provenientes de estabelecimentos inspecionados.

Maior produtor

O Paraná é o maior produtor de frangos do país, com mais de 2 bilhões de aves abatidas em 2024, representando 34% da produção nacional. Também é o maior exportador, com mais de US$ 4 bilhões em vendas para diversos países no ano passado.

O Estado conta com um decreto vigente que mantém o status de emergência zoossanitária, o que contribui para manter a vigilância elevada, com o objetivo de evitar casos em granjas comerciais. A influenza aviária é uma doença com distribuição global e ciclos pandêmicos ao longo dos anos, com sérias consequências para o comércio internacional de produtos avícolas.