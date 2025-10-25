Cascavel e Paraná - A liberação de crédito rural no início da safra 2025/2026 acendeu o sinal de alerta entre produtores e líderes do agronegócio. O Engenheiro Agrônomo Daniel Galafassi, presidente da Apepa (Associação Paranaense das Empresas de Planejamento Agropecuário), aponta uma retração expressiva nos recursos liberados e o comprometimento do ritmo de produção e de investimento no campo.

“Realmente houve uma redução significativa na liberação de recursos no primeiro trimestre da safra 2025/2026, sendo de 23% para custeio e de 44% para investimentos”, destaca Galafassi. Ele explica que, além dos valores mais baixos, existe um descompasso entre o que foi anunciado pelo governo e o que, de fato, está sendo colocado à disposição dos produtores.

“Os recursos anunciados e os efetivamente disponibilizados estão muito abaixo do esperado, e grande parte deles não é de origem pública, ou seja, vem com juros não controlados”, aponta.

De acordo com o presidente da APEPA, essa mudança no perfil do crédito tem pesado no bolso dos produtores. “Enquanto a taxa de crédito controlado está em 1,86%, os juros de mercado chegam a 9,35%, o que torna o financiamento bem mais caro e inviabiliza muitos projetos”.

Outro fator que vem dificultando o acesso ao crédito é o aumento da inadimplência registrado na safra anterior. “Com o crescimento da inadimplência, os agentes financeiros endureceram as exigências, passando a exigir garantias reais para liberar os recursos”, observa Galafassi.

Para ele, o cenário requer atenção e diálogo entre o setor produtivo e o governo, a fim de evitar gargalos no financiamento da atividade agropecuária. “É preciso restabelecer condições mínimas de acesso ao crédito rural, especialmente para o pequeno e médio produtor, que dependem fortemente dessas linhas para manter a produção e investir em tecnologia e sustentabilidade”.

Galafassi reforça que a retração do crédito pode ter efeitos diretos sobre a economia rural e o abastecimento. “Se o produtor não consegue financiar o custeio e o investimento, a produção diminui, o que impacta toda a cadeia. O crédito é o combustível da agricultura — e, neste momento, ele está ficando escasso e caro demais”, conclui.