Justiça Restaurativa rende prêmio por solução em conflito de décadas

Cascavel e Paraná - A parceria entre as Comissões de Soluções Fundiárias do TJPR e TRF4 rendeu frutos. O projeto de Justiça Restaurativa Comunitária contribuiu para a superação de um conflito fundiário geracional, de mais de três décadas, envolvendo a Araupel, em Rio Bonito do Iguaçu. A intervenção rendeu o prêmio Conciliar Legal do CNJ, na categoria demandas complexas ou coletivas. O “Projeto para pacificação das relações intercomunitárias em conflitos fundiários coletivos: multiplicadores da paz”, foi entregue durante a XV edição do prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília.

A Comissão de Soluções Fundiárias do TJPR, coordenada pelo desembargador Fernando Prazeres, iniciou em 2019. O projeto de Justiça Restaurativa e comunitária tem o objetivo de superar o conflito fundiário geracional. Ele também é integrante da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ.

A iniciativa realizou cursos de formação de multiplicadoras e multiplicadores da paz em comunidades, com a capacitação de agentes para contribuírem na pacificação das relações intercomunitárias em conflitos fundiários coletivos, por meio de metodologias de Justiça Restaurativa, mediação, conciliação e comunicação não-violenta, fomentando o diálogo comunitário e o respeito mútuo.

Atualmente está em mediação um conflito, em Rio Bonito do Iguaçu, que envolve 1.123 famílias acampadas no local há mais de 20 anos, na localidade chamada “Herdeiros da Terra”. Por meio do projeto é realizada a negociação entre a empresa proprietária do terreno e o Incra, para adquirir as áreas e realizar os assentamentos. O projeto premiado também se ocupa da mediação entre os moradores do acampamento, a população e prefeitos dos municípios próximos, e funcionários da empresa, com círculos de construção de paz.

Durante a solenidade de premiação, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, destacou a necessidade das soluções consensuais dos litígios. “O Brasil vive uma epidemia de judicialização e precisamos enfrentá-la. A ideia de que a função da Justiça é produzir uma sentença e depois executá-la precisa ser superada. Não há Judiciário que possa conviver com esse aumento crescente de demanda. Precisamos fazer diferente para fazer melhor”, afirmou o ministro.