Justiça anula registros de imóveis em faixa de fronteira

Brasília – A Justiça Federal confirmou a nulidade de títulos de domínio emitidos pelo Estado do Paraná sobre terras da União localizadas em faixa de fronteira no município de Palotina (PR). A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) atende a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), que atuou em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) para resguardar a titularidade da União sobre as áreas.

De acordo com os autos da ação civil pública, os imóveis, cuja propriedade da União já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foram alienados irregularmente pelo estado do Paraná entre 1959 e 1960, sem a autorização do antigo Conselho de Segurança Nacional, exigida para esse tipo de operação em área de fronteira. Em consequência, toda a cadeia dominial seria considerada nula.

Ocorre que os imóveis em questão também estavam inseridos em processos de desapropriação para fins de reforma agrária, ajuizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Terras devolutas

Inicialmente, a ação foi proposta contra a autarquia, o Estado do Paraná e pessoas físicas e jurídicas que detinham os títulos de propriedade. No entanto, na fase de conhecimento, a AGU, representando o Incra, requereu sua inclusão no polo ativo da ação, o que foi acatado pela Justiça. A União, por sua vez, passou a atuar como assistente do Incra.

A AGU atuou neste caso por meio da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região (PRF4). Os procuradores federais sustentaram que as terras são devolutas, situadas em faixa de fronteira, e que, conforme entendimento do STF, neste caso os estados podem fazer concessões apenas para o uso das áreas, permanecendo o domínio das com a União.