Cascavel e Paraná - Com mais de 150 milhões de usuários conectados, o Brasil é o terceiro maior país em consumo de redes sociais no mundo. Dados da empresa Comscore apontam que, em média, as pessoas passam mais de 46 horas por mês conectadas a redes como YouTube, Facebook e Instagram. Esse cenário ajuda a entender o motivo de as informações circularem tão rápido entre as pessoas. Porém, esse movimento traz um ponto de alerta, já que a desinformação também se espalha nessa mesma velocidade.

Com uma enxurrada de conteúdo disponível a um toque, se torna cada vez mais difícil separar fato e manipulação. Desinformação, fake news, deepfakes e discursos ideológicos são obstáculos diários à formação de uma sociedade bem informada. Afinal, as redes sociais se tornaram uma das principais fontes para consulta de notícias para milhões de pessoas ao redor do mundo.

“Cultivar o senso crítico e a pluralidade de fontes é o antídoto mais eficaz contra a manipulação e a desinformação”, destaca o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “A agropecuária e os produtores rurais são muito penalizados com as fake news. Por isso, precisamos que a população realmente conheça o nosso setor, para poder fazer um julgamento justo, diante dos fatos, do qual contribuímos para preservação do meio ambiente e geração de renda e emprego em milhares de municípios do país”, complementa.

Segundo o professor na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e pesquisador da área, Renan Colombo, para compreender esse fenômeno é preciso entender a intencionalidade por parte de quem promove as campanhas de desinformação. “A reação de aversão a um meio de comunicação consagrado, por exemplo, é fruto de uma estratégia que visa minar a credibilidade da imprensa tradicional para obter alguma vantagem com isso”, alerta.